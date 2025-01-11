Минюст США обвинил россиян в управлении криптомиксерами для отмывания денег

Минюст США обвинил трех россиян в отмывании денег через криптомиксеры Blenderio и Sinbadio

Tекст: Антон Антонов

Минюст США заявил, что федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io, передает РИА «Новости».

Роман Остапенко и Александр Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года; третий обвиняемый, Антон Тарасов, остается на свободе. Им грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения.

Криптовалютные миксеры позволяют пользователям скрывать реальное происхождение их криптовалюты. Сервисы Blender.io и Sinbad.io попали под санкции США за участие в якобы отмывании средств Северной Кореи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Минюст США обвинил экстрадированного из Южной Кореи россиянина Евгения Птицына в использовании программ-вымогателей Phobos.

Суд Северного округа Калифорнии перенес вынесение приговора Александру Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

В декабре в Нидерландах был задержан 43-летний гражданин России, подозреваемый в краже коммерческой тайны у компаний ASML и Mapper Lithography, с предполагаемой передачей документов в Россию.