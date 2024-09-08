Московская система электронного голосования успешно отразила 266 атак

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Памфилова: Выборы в регионах России проходят без существенных нарушений
По ее словам, выборы проходят без существенных нарушений в 62 из 83 субъектов страны, процесс голосования был организован эффективно, а явка избирателей оказалась достаточно высокой, передает ТАСС.
«Наиболее высокая явка наблюдалась на довыборах в Государственную Думу, в частности, в Брянской области, где она достигла почти 25%», – уточнила глава ЦИК.
В субботу к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование.
Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах ВДЛ зафиксирована в Курской области и Кузбассе.
Накануне глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.
Российские специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности. В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.
Памфилова рассказала о старте выборов в 49 регионах России
В пятницу в 49 субъектах России, где было принято решение о проведении голосования в течение трех дней, открылись избирательные участки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Памфилову. Докладывая о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования (ЕДГ), она уточнила, что это «49 из 83 (регионов), в которых проходят выборы в единый день голосования».
Давая старт голосованию, Памфилова запустила экраны слежения за его ходом. «Здесь будет отображаться явка, – пояснила она. – Поскольку у нас 11 часовых поясов…явка отличается».
Отметим, что ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября, в ходе них запланированы около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России.
В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, это республики Алтай, Калмыкия и Башкирия, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калининградская, Курская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Самарская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.
В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы.
В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания: в Москве, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Севастополе, Туве, Татарстане, Хабаровском крае и Республике Алтай.
Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.
Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.
На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.
«8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.
Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.
В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.
Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало
Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.
Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.
«Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.
Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.
Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.
В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.
Глава ЦИК Памфилова назвала явку в Курской области ответом жителей на действия «бандюг и сброда»
По ее словам, самая высокая явка на довыборах в ГД по одномандатным округам – в Брянской области, на выборах ВДЛ – в Курской области и Кузбассе, передает ТАСС.
«Сегодня к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование», – сказала она, уточнив, что в Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах – выборы в органы местного самоуправления.
Напомним, накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.
Второй день голосования на выборах в России стартовал в 23:00 (мск), первыми голосуют жители Камчатского края и Чукотки.
Напомним, избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.
Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.
Политолог Александр Асафов Асафов, комментируя газете ВЗГЛЯД активность избирателей в первый день голосования и прогнозируя динамику в последующие дни, отметил, что сейчас «пишется новая электоральная история». «Динамика будет выше, чем на выборах пять лет назад и на прошлых выборах муниципальных депутатов», – считает собеседник.
Избирательные участки начинают работу с 08.00 по местному времени, то есть с 23.00 мск для Камчатского края и Чукотки, передает ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала в Telegram, что «голосование проходит без нарушений». Она отметила, что это «говорит о высоком уровне организации выборов, доступности и прозрачности для всех граждан».
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» сообщила в Telegram со ссылкой на информатика-программиста, члена экспертной группы ДЭГ Сергея Слотина, что через федеральную систему Дистанционного электронного голосования проголосовало свыше 720 тыс. избирателей.
Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что трехдневное голосование в российских регионах проходит в штатном режиме.
6 сентября Единый день голосования стартовал в 49 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами, в 13 регионах проводятся выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование проводится в 25 субъектах.
В конце первого дня голосования состоялась процедура запечатывания цифрового сейф-пакета онлайн-голосования, который будет находиться под круглосуточным наблюдением вплоть до окончания выборов и подведения их итогов.
«Мы используем два набора флешек, где будет у нас вся информация, связанная с дистанционным электронным голосованием за этот день. Это такой скрипт, который выгружает все, что есть в системе», – сообщил в ходе процедуры информатик, программист, основатель Algorithmica.org Сергей Слотин, добавив, что были запечатаны два пакета.
По словам Слотина, в последний день голосования будут соединены все данные, которые проверят на соответствие тому, что находится в блокчейне на данный момент за все три дня.
«Таким образом, у нас будет возможность сказать однозначно, вносились или нет какие-либо модификации и изменения», – пояснил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
В свою очередь глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что в 2020 году, когда впервые широко применялось дистанционное электронное голосование, многие его оппоненты обвиняли организаторов в подмене голосов, поэтому была предложена идея цифрового сейф-пакета.
«У нас был оригинальный курьез – один из наблюдателей обратился к нам с требованием остановить выборы президента России. Выяснилось, что он зашел в интерфейс наблюдателя, а там есть такая функция – когда человек наблюдает за большим количеством голосований, он может поставить их в «Избранное». Вот он на президентских выборах голосование за президента добавил в «Избранное». Оно было одним. Сегодня он зашел туда и увидел, что у него в «Избранном» есть голосование за президента РФ. Решил, что раз оно там присутствует в виде архивных данных, это значит, что оно идет, написал к нам обращение с требованием немедленно его остановить», – рассказал глава ТИК ДЭГ.
Артамонов рассказал, что серьезных жалоб на нарушения в ходе электронного голосования зафиксировано не было.
В основном граждане обращались по техническим проблемам, на которые отвечает служба поддержки горячей линии. Уровень внешнего воздействия на систему ДЭГ также не вызывает серьезного беспокойства. По словам Артамонова, для злоумышленников текущая избирательная кампания не столь интересна, но наблюдается «фоновый уровень атак, попыток воздействия на систему».
Ранее сообщалось, что в первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений.
Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).
«На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.
«Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.
В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.
Председатель избиркома Курской области Малахова сообщила о явке в 52% на выборах губернатора
По данным на 20.00 мск, явка составила 52,02%; в рамках дистанционного электронного голосования проголосовали 78% избирателей. В 2019 году явка на выборах главы региона к 20.00 мск составила 41%, тогда выборы происходили в течение одного дня, передает ТАСС.
«На избирательных участках присутствовало более 2 тыс. наблюдателей, активно присутствуют представители СМИ, имеющие аккредитацию. Активно проходило выездное голосование на территории Льговского и Беловского районов», – сообщила Малахова.
В УМВД по области сообщили, что нарушений общественного порядка на избирательных участках и прилегающих территориях не допущено.
Напомним, в регионе объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим в области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Жители Курской области, которые покинули регион из-за вторжения украинских войск, могли проголосовать на экстерриториальных избирательных участках с 30 августа по 2 сентября – в 14 регионах России работал 21 участок.
За пост главы Курской области борются действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), депутат облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), депутат облдумы Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и депутат облдумы Алексей Томанов (ЛДПР).
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда».
Накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.
Политолог Булгакова: Выборы в Курской области показали адаптивность нашей избирательной системы
«Избирательный процесс на территории Курской области организован на высоком уровне. Я хотела бы отметить конструктивную работу всех участников избирательного процесса. Это в очередной раз доказывает высокие адаптивные свойства нашей избирательной системы», – рассказала Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член ОП РФ.
По ее словам, у организаторов есть все необходимые инструкции, в том числе и на случай ракетной опасности. «Сегодня в городе весь день слышны сирены. Но избиратели сплотились, чтобы показать киевскому режиму, что россиян не запугать. У них спокойный, взвешенный подход к участию в выборах. Нет суеты, скоплений людей – в целях безопасности было организовано досрочное голосование», – подчеркнула собеседница.
«Что касается работы экстерриториальных избирательных участков в других регионах для выехавших из курского приграничья, то эта практика для российской избирательной системы не нова, опыт есть. Это подтверждается информацией, которую мы получаем с таких участков», – резюмировала эксперт.
В пятницу днем председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляла более 40%. Она заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.
В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей. С 28 августа по 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где выехавшие из курского приграничья могли проголосовать.
«Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила Памфилова. Оценивая деятельность избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов, глава ЦИК заявила, что эта работа «достойна восхищения». Она поблагодарила коллег за то, что в крайне непростых условиях они «они сделали даже больше того, что возможно».
Позже в ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ.
В НОМ пояснили, что ЦИК России еще 26 июня 2024 года специально приняла постановление, в котором прописано, что кандидаты «при назначении наблюдателей проверяют наличие у лица активного избирательного права на территории одномандатного избирательного округа, в котором проводятся дополнительные выборы депутата Государственной думы».
«Очередной кандидат «Яблока» пытается навязать всем окружающим свое понимание закона, полностью игнорируя все документы, разъясняющие порядок избирательных действий, принятые избирательными комиссиями в рамках их полномочий, – пояснил исполнительный директор центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков. – Не удивительно, что территориальная комиссия, руководствуясь нормами закона и разъясняющими постановлениями ЦИК России не стала вносить лиц, не имеющих активного избирательного права в список наблюдателей».
Он отметил, что если гражданин не внесен в список, то он не имеет права находится в помещении для голосования. «Направление подтверждает факт прибытия наблюдателя, внесенного в список, на тот участок, куда он был назначен. Не удивительно, что в данном случае представитель УИК не стала брать у кандидата «направление» – по сути оно не имеет никакого смысла», – отметил эксперт.
Довыборы на 152-м одномандантом округе назначены после сложения полномочий депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Кушнарева. Участие в выборах принимают Виктория Абрамченко («Единая Россия»), Наталья Оськина (КПРФ), Роман Климов (ЛДПР), Максим Федоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Ефимов («Яблоко») и Дмитрий Величко («Новые люди»).
Как отметила Памфилова в эфире телеканала «Россия-1», желание людей, проживающих в Курской области, прийти на выборы и проголосовать – это знак протеста, а также знак, что РФ не сдается. По ее словам, они этим показывают, что чем больше ВСУ пытаются их шантажировать, «давить, уничтожать, тем более мы объединяемся», передает ТАСС.
Памфилова добавила, что организацией выборов в области занимаются в основном женщины, поскольку «они обладают огромным мужеством, стойкостью, уверенностью в правоте своего дела».
Ранее Памфилова заявила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляет на данный момент более 40%.
Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод представил актуальную статистику об информации, поступившей на «Карту сообщений» НОМ от наблюдателей, – более 17 тысяч. «При этом мы столкнулись с некоторым количеством фейков. В частности, о порче бюллетеней, где используются архивные фото 2023 года. Информация о недопуске наблюдателей и якобы подвозах не получила подтверждения. Общественные штабы и наблюдатели все проверяют, вникают в обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей», – рассказал Брод, в целом дав положительную оценку старту голосования, говорится на сайте НОМ.
Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал организацию общественного наблюдения на выборах в Москве. В этом году Блажеев по совместительству выступает одним из хранителей ключа зашифрования московской системы ДЭГ.
«Я к вам приехал из общественного штаба Москвы. Там мы внимательно наблюдаем за 1440 избирательными участками, на которых идет голосование. Имеем возможность посмотреть на видео те нестандартные ситуации, которые возникают. Все проходит стабильно хорошо, каких-либо особых замечаний нет. У нас там работает группа разбора, которая внимательно разбирает каждый кейс и каждую ситуацию, и мы выезжаем на те избирательные участки, где возникают какие-либо вопросы», – сообщил он.
За выборами внимательно наблюдает и Ассоциация юристов России. Как отметил на брифинге председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в довыборный период члены организации участвовали в подготовке наблюдателей, а в дни голосования дают правовую оценку инцидентам, а также консультируют избирателей по горячей линии. Вместе с тем Груздев подчеркнул, что члены АЮР занимаются и совершенствованием избирательного законодательства. «Те изменения, которые мы вносили 10–12 лет назад, они оказались эффективны и актуальны сегодня», – заметил он.
По словам Груздева, каждый ЕДГ АЮР изучает практику применения избирательного законодательства. Очень важно оперативно реагировать в том случае, если какие-то нормы законодательства становятся неактуальны, заключил он.
Ответственный секретарь СПЧ, глава Мониторинговой рабочей группы Совета по соблюдению избирательных прав граждан (МРГ СПЧ) Александр Точенов, выходя на связь из общественного штаба Хабаровского края, рассказал, что обстановка на участках в целом спокойная, за исключением нескольких случаев провокаций со стороны кандидатов и наблюдателей, которые пытались оказывать давление на избирательные комиссии, а также распространять незаконную агитацию. «В целом обстановка спокойная, штатная. При этом на ряде участков кандидаты вносят сумятицу, нагнетают обстановку и вгоняют в стресс членов комиссий. Сейчас, после окончании голосования, один из кандидатов заявил, что хочет личными печатями опечатывать КОИБы», – привел пример он.
Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова вышла на связь из Курска, где в общественном центре наблюдения Курской области организовано непрерывное видеонаблюдение за выборами. С начала голосования в регионе она уже посетила несколько избирательных участков. «По состоянию на час дня выборы показывают ту консолидацию населения, которая есть, эмоциональный заряд. На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели, меры безопасности максимально соблюдаются. При этом сегодня в регионе объявлялась ракетная опасность, но высокая явка избирателей, более 40%, – это ответ на все вызовы», – сказала она.
Как отметил Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия», выступающей одним из партнеров экспертного центра, сообщество наблюдателей сформировано силами сотен тысяч неравнодушных граждан, объединенных ценностями справедливости, патриотизма, желанием обеспечить законность выборов. «Участие студентов МГЮА и университета «Синергия» в таком уникальном процессе мониторинга дает им, с одной стороны, базу для приобретения компетенций, они оценивают правовые кейсы, анализируют ситуации, общаются с экспертами, а с другой – формируют свое правового сознание. Я глубоко убежден, что в таком процессе молодые люди приобретают прививку социальной ответственности», – уверен он.
Лобов также отметил технологичность процесса мониторинга. «Мы видим, как ребята буквально в режиме реального времени, за считаные минуты, могут видеть те инциденты, которые происходят, и сразу реагировать на них», – сказал он.
На пост главы региона претендовали три кандидата, представленные президентом России Владимиром Путиным: Руслан Кухарук от партии «Единая Россия», Алексей Савинцев от КПРФ и Михаил Сердюк от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако по результатам тайного голосования большинство депутатов отдали свои голоса за Кухарука, передает ТАСС.
Как сообщил спикер Думы Югры Борис Хохряков, за Кухарука проголосовали 33 из 36 депутатов.
Напомним, в воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.