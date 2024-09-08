Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
В ДТП в Крыму погиб ребенок и двое взрослых
Прокуратура: в Крыму в ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок
ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, в субботу автомобиль Citroen в районе села Абрикосово не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, съехал в кювет и загорелся, передает РИА «Новости». Там добавили, что в результате ДТП трое человек, в том числе ребенок 2015 года рождения погибли, еще двое получили травмы, прокуратура начала проверку обстоятельств аварии.
Ранее ДТП с участием семи автомобилей произошло на междугородней трассе Симферополь-Алушта, пострадали четыре человека.