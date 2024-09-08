Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
Ракету «Союз» с пилотируемым кораблем вывезли на стартовый стол Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» вывезена на стартовую площадку номер 31 космодрома Байконур, передает источник с места событий.
Фермы обслуживания были сведены, теперь начнутся работы по графику первого стартового дня. Ракета раскрашена граффити, посвященными 130-летию Ракетно-космического центра «Прогресс» и 650-летию города Кирова.
Запуск транспортного корабля «Союз МС-26» запланирован на 11 сентября этого года.
Ранее орбиту МКС скорректировали перед сменой экипажей.