Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.
Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА был уничтожен около 22.25 мск. Днем в субботу Минобороны также сообщало об уничтожении украинского дрона в Курской области.
Напомним, в ночь на субботу над Курской областью были уничтожены еще два беспилотника.