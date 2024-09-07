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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 23:23 • Новости дня

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА был уничтожен около 22.25 мск. Днем в субботу Минобороны также сообщало об уничтожении украинского дрона в Курской области.

    Напомним, в ночь на субботу над Курской областью были уничтожены еще два беспилотника.

    7 сентября 2024, 10:46 • Новости дня
    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы спецназа «Ахмат» успешно провели спецоперацию в Суджанском районе Курской области, уничтожив группу украинских военнослужащих, причастных к захвату российских военных и мирных жителей, сообщил один из пленных украинских разведчиков Виталий Панченко.

    Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.

    «Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.

    По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.

    Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

    Коментарии (15)
    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

    Коментарии (27)
    7 сентября 2024, 17:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

    Коментарии (17)
    7 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли ряд точных ударов по пригороду Николаева, уничтожив место дислокации иностранных инструкторов и как минимум одну установку РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».

    Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.

    «Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.

    Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.

    Коментарии (17)
    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

    Коментарии (6)
    7 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», а также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, скопления живой силы и техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 30 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотников, 578 ЗРК, 17953 танка и других бронемашин, 1447 боевых машин РСЗО, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.


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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

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    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    7 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.

    По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

    Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

    Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

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    7 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.

    ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».

    Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.

    «Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.

    Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.

    Коментарии (9)
    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2024, 06:34 • Новости дня
    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Грады» уничтожили позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области

    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллеристы нанесли удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. По словам командира батареи с позывным Нева, был поражен танк, удары наносились по колоннам с гаубицами M777 и другой иностранной бронетехникой, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева

    Американский журналист Хинкл: Вашингтон недоволен действиями Киева

    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском руководстве недовольны действиями киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского после удара по учебному центру в Полтаве, сообщил американский журналист Джексон Хинкл.

    У Соединенных Штатов есть причины для смещения Зеленского, заявил Хинкл РИА «Новости».

    Киев предполагал, что может действовать безнаказанно, но Москва ответила на нападение на Курскую область ударом по полтавскому учебному центру, поскольку украинская сторона нарушила красные линии.

    «Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход», – заключил журналист.

    Ранее высокопоставленный военный источник заявлял, что в результате удара по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии и наемники европейских стран.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2024, 00:02 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар «Искандером» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил военный источник.

    Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».

    До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.

    Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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