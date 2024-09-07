Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Пушков: Маск идет ва-банк, публикуя карикатуры на Харрис
Американский миллиардер Илон Маск рискует подвергнуть свою соцсеть X цензуре, публикуя карикатуры на кандидата в президенты США Камалу Харрис, в случае ее прихода к власти, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Илон Маск сжигает мосты: назвал Камалу Харрис «новой марионеткой – такой же, как старая», то есть (действующий президент США) Джо Байден», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он приложил к посту карикатуру Маска, где неизвестный снимает с руки предыдущую марионетку в образе Байдена, и надевает вместо нее новую в виде Харрис. По мнению Пушкова, этот неизвестный символизирует «глубинное государство».
По мнению сенатора, Маск идет ва-банк, поскольку Харрис обещала в случае прихода к власти цензуру «дезинформации и призывов к ненависти».
«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», – заключил Пушков.