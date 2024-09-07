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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 16:59 • Новости дня

    На МКАД столкнулись несколько машин, движение затруднено

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Московской кольцевой автодороге в субботу произошло столкновение нескольких автомобилей, движение транспорта затруднено, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Авария произошла на внутренней стороне МКАД у съезда №104, на месте работают оперативные службы, сообщил департамент в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что из-за ДТП затруднено движение на 3,7 километра, ведомство попросило выбирать пути объезда.

    Причины аварии и данные о пострадавших уточняются.

    В августе в ДТП на МКАД с шестью автомобилями погиб человек.

    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

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    6 сентября 2024, 09:12 • Новости дня
    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России

    Памфилова рассказала о старте выборов в 49 регионах России

    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    В пятницу в 49 субъектах России, где было принято решение о проведении голосования в течение трех дней, открылись избирательные участки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Памфилову. Докладывая о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования (ЕДГ), она уточнила, что это «49 из 83 (регионов), в которых проходят выборы в единый день голосования».

    Давая старт голосованию, Памфилова запустила экраны слежения за его ходом. «Здесь будет отображаться явка, – пояснила она. – Поскольку у нас 11 часовых поясов…явка отличается».

    Отметим, что ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября, в ходе них запланированы около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, это республики Алтай, Калмыкия и Башкирия, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калининградская, Курская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Самарская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.

    В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

    Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы.

    В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания: в Москве, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Севастополе, Туве, Татарстане, Хабаровском крае и Республике Алтай.

    Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    4 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Вагон пригородного поезда загорелся в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции Левобережная Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Московской области произошел пожар в хвостовом вагоне пригородного поезда сообщением Москва – Конаково ГРЭС, сообщили в ОЖД.

    По информации ОЖД, инцидент произошел около 18.20 мск, пожар был оперативно потушен силами локомотивной бригады, никто не пострадал, передает ТАСС. Причины ЧП и ущерб устанавливаются.

    «Ожидаются задержки поездов дальнего пригорода и МЦД-3. На место происшествия направлен вспомогательный локомотив», – добавили в ОЖД.

    В августе в Москве на станции метро «Саларьево» загорелся силовой кабель.

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    5 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Курьер в Москве сдал в полицию «интим-посылку» с неизвестным порошком

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве курьер передал в полицию посылку с секс-игрушкой, внутри которой находился неизвестный белый порошок. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

    По данным РИА «Новости», курьер получил посылку от незнакомых мужчины и женщины. Доставить ее по указанному адресу не удалось, поэтому курьер решил передать ее в полицию. Подозрительный порошок направлен на экспертизу.

    Ранее в Москве был вынесен приговор учителям физической культуры по делу об обороте запрещенных веществ. Каждого из них отправили в колонию строгого режима на девять лет. Подозреваемые распределяли закладки с наркотиками и публиковали информацию об их местоположении в Сети.

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    6 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Внедорожник в Москве въехал в подземный переход и перевернулся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль в центре столицы в четверг днем въехал в подземный пешеходный переход, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Внедорожник выехал с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе, сказал собеседник РИА «Новости».

    Автомобиль перевернулся в переходе, устанавливается личность находившегося за рулем. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

    Автомобиль эвакуировали через несколько часов.

    В августе в Подмосковье столкнулись такси и рейсовый автобус, погиб человек.

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    5 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    В Москве задержали снимавшего на видео объекты ПВО жителя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали местного жителя, который снимал на видео расположение объектов противовоздушной обороны, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источники.

    В среду в одном из районов Москвы 55-летний мужчина подошел к позиции ПВО и начал снимать их на телефон, сообщили источники Telegram-канала Shot, передает «Вечерняя Москва».

    Отмечается, что его задержали, после чего доставили в отделение полиции.

    Сейчас он находится на допросе, рассматриваются разные версии причин, по которым задержанный мог снимать это видео.

    Ранее в Москве задержали граждан, запускавших беспилотные летательные аппараты.

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    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

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    6 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Более 1,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

    «Выдано бюллетеней – 1 500 072, получено бюллетеней – 1 480 330. До окончания голосования – 2 дня 2 часа 59 минут», – приводит сообщение штаба ТАСС

    При этом заявки на участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе «Госуслуги» подали 946 тысяч человек. В Москве выборы проходят также на региональной платформе.

    Дистанционное электронное голосование стартовало в 8:00 5 сентября и завершится в 20:00 8 сентября.

    Ранее сообщалось: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Мосгордуму.

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    7 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в режиме ВКС приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена.

    Уточняется, что для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий в себя станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов», передает ТАСС.

    Известно, что на станции «Новаторская» организована пересадка на Большую кольцевую линию.

    Троицкая линия пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

    Ожидается, что открытие первого участка новой линии улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей, а более 800 тыс. жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получат метро в пешей доступности.

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    6 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Мошенники украли у профессора МГУ 460 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Аферисты похитили у профессора Московского госуниверситета 460 тыс. рублей, задержан подозреваемый, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Профессору позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что у ученого якобы произошло незаконное списание со счета, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

    Для «поимки» его попросили снять все имеющиеся у него деньги и «передать на проверку».

    Профессор доверился незнакомцу, выполнил указания и отдал водителю такси 460 тыс. рублей, после чего связь со злоумышленниками прервалась.

    Потерпевший понял, что его обманули, и позвонил участковому, он назвал номер такси. Водителя задержали, он назвал адрес, куда должен был доставить полученный пакет.

    При получении похищенных средств полиция задержала молодого человека. Тот должен был забрать деньги и перевести на указанные сообщниками счета. Дело завели по статье «Мошенничество».

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    7 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин приехал в Зарядье на празднование Дня города

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Известно, что глава государства выступит с торжественной речью в День города, передает ТАСС.

    Напомним, 7 и 8 сентября в Москве отмечают 877-й день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.

    Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. Кроме того, в рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

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    7 сентября 2024, 15:50 • Новости дня
    Москвичам спрогнозировали бабье лето в сентябре

    Tекст: Александра Юдина

    Теплая погода продержится в российской столице еще как минимум неделю, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    По его словам, установившийся над регионом антициклон обеспечит стабильную солнечную погоду и высокие температуры, передает «Вечерняя Москва».

    Ильин добавил, что на погоду в Москве и Московской области в ближайшую неделю будет оказывать влияние антициклон с юго-западной периферии. Несмотря на то, что в середине недели ожидается увеличение облачности, вероятность осадков остается крайне низкой.

    «В начале недели температура воздуха достигнет 24-27 градусов тепла, а в середине недели немного снизится до 21-25 градусов. При этом в отдельных районах Московской области термометры могут показать и 28 градусов», – подчеркнул синоптик.

    Ранее синоптики сообщили, что европейская часть России сможет наслаждаться бархатным сезоном погоды до 20-х чисел сентября.

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    7 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин заявил, что гордится красотой Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.

    Также российский лидер отметил современную транспортную инфраструктуру столицы в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь Дня города, передает ТАСС.

    По его мнению, о красоте города знает каждый его житель. Путин призвал гордиться столицей России.

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    7 сентября 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что интерес к Москве со стороны туристов будет только расти, отметив, признание гостеприимства москвичей международными площадками.

    «Особенно учитывая, что до столицы можно удобно добраться почти всеми видами транспорта», – заявил Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города.

    Президент также сообщил, что в прошлом году Москву посетили 24,5 млн туристов как из России, так и из-за границы.

    Ранее президент заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.

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    7 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Москве более 1,2 млн избирателей победили в первом розыгрыше призов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве прошел первый розыгрыш призов акции «Выбираем вместе 2024», в котором победителями стали 1,122 млн участников, голосовавших на выборах с помощью электронных бюллетеней, сообщил президент Московской ТПП Владимир Платонов.

    «961 125 человек выиграли по 1 тыс. рублей, 132 тыс. человек получили по 3 тыс. рублей, а 28 875 человек выиграли по 5 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Платонова.

    Он отметил, что среди победителей 445 264 человека претендовали на гарантированные призы – это впервые голосующие онлайн или москвичи старше 60 лет. Из них 52 466 человек выиграли по 3 тыс. призовых баллов, 11 550 человек – по 5 тыс., а 381 248 человек получили гарантированные призы в 1 тыс. баллов, что эквивалентно 1 тыс. рублей.

    Участники на сайте ag-vmeste.ru могли выбрать одну из трех категорий: «Техника для дома», «Путешествия и культура» и «Спорт». В этом розыгрыше участвуют 477 339 человек.

    Победителями стали 11 250 человек, что составляет 2,3% от числа участников, по 3 750 человек в каждой категории.

    Платонов также уточнил, что к 6 сентября число партнеров акции увеличилось до 307, включая 118 благотворительных фондов, 47 кафе и ресторанов, 44 магазина и торговые сети, 39 театров, 11 музеев и 9 аптечных сетей. Президент МТПП предостерег москвичей, что информация о выигрышах будет отправлена только через СМС от департамента информационных технологий Москвы.

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