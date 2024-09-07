Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Ректор ВГИК назвал возможную причину пожара в здании вуза
Ректор ВГИК Малышев предположил, что пожар в здании вуза мок начаться из-за короткого замыкания
В здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени Герасимова в столице началось возгорание, его причиной могло стать короткое замыкание, сообщил ректор вуза Владимир Малышев.
Задымление началось на пятом этаже, в комнате гримерки, гримерки были закрыты, они не эксплуатировались, сообщил Малышев ТАСС.
Точная причина пожара неизвестна, но он мог возникнуть из-за короткого замыкания, пожарные устанавливают причину произошедшего.
Малышев пояснил, что сам отправляется на место ЧП, там уже находятся три проректора.
Всех находившихся в здании своевременно вывели, никто не пострадал, заключил он.
Между тем в ГУ МЧС по Москве пояснили, что огонь затушен, до их прибытия самостоятельно эвакуировались около 50 человек, никто не пострадал.
В начале сентября в отдельно стоящем техническом помещении Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) после атаки дрона начался пожар.