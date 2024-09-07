Ректор ВГИК назвал возможную причину пожара в здании вуза

Ректор ВГИК Малышев предположил, что пожар в здании вуза мок начаться из-за короткого замыкания

Tекст: Алексей Дегтярев

Задымление началось на пятом этаже, в комнате гримерки, гримерки были закрыты, они не эксплуатировались, сообщил Малышев ТАСС.

Точная причина пожара неизвестна, но он мог возникнуть из-за короткого замыкания, пожарные устанавливают причину произошедшего.

Малышев пояснил, что сам отправляется на место ЧП, там уже находятся три проректора.

Всех находившихся в здании своевременно вывели, никто не пострадал, заключил он.

Между тем в ГУ МЧС по Москве пояснили, что огонь затушен, до их прибытия самостоятельно эвакуировались около 50 человек, никто не пострадал.

В начале сентября в отдельно стоящем техническом помещении Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) после атаки дрона начался пожар.