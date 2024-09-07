Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
У сборной России по футболу возникли проблемы с вылетом из Таиланда
Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России по футболу не смогут сразу после отмены матча вернуться в Москву из Таиланда, отмечают СМИ.
Аэропорт в Ханое закрыт, в настоящее время авиасообщение приостановлено. Решение о возобновлении полетов будет принято в зависимости от реальной погодной ситуации.
После открытия аэропорта будет скорректировано время вылета сборной России, сообщил источник «Матч ТВ».
В субботу РФС подтвердил отмену матча между сборной России и Таиланда из-за плохих погодных условий. Вторая игра была запланирована на 7 сентября.