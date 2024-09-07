У сборной России по футболу возникли проблемы с вылетом из Таиланда

Аэропорт в Ханое закрыт, в настоящее время авиасообщение приостановлено. Решение о возобновлении полетов будет принято в зависимости от реальной погодной ситуации.

После открытия аэропорта будет скорректировано время вылета сборной России, сообщил источник «Матч ТВ».

В субботу РФС подтвердил отмену матча между сборной России и Таиланда из-за плохих погодных условий. Вторая игра была запланирована на 7 сентября.