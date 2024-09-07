В Госдуме прокомментировали отказ Запада разрешить ВСУ бить вглубь России

Tекст: Кристина Цыцура

«Запад серьезно оценивает опасность, к которой уже приблизил мир. Это чревато последствиями, и такая конфронтация не входит в планы США», – заявил Чепа «Ленте.ру».

По его словам, США стремятся удерживать конфликт в таких рамках, чтобы обе стороны – Украина и Россия – исчерпали свои экономические ресурсы. Он добавил, что координировать все действия невозможно, это может привести к непредсказуемым последствиям.

«Поэтому, взвешивая риски, Запад не предоставил Зеленскому такую возможность», – добавил он.

Ранее Washington Post заявил, что Зеленский не смог западных союзников снять ограничения на удары вглубь России.





