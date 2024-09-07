Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В Госдуме прокомментировали отказ Запада разрешить ВСУ бить вглубь России
Запад отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении ударов вглубь России из-за грозящих рисков, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Запад серьезно оценивает опасность, к которой уже приблизил мир. Это чревато последствиями, и такая конфронтация не входит в планы США», – заявил Чепа «Ленте.ру».
По его словам, США стремятся удерживать конфликт в таких рамках, чтобы обе стороны – Украина и Россия – исчерпали свои экономические ресурсы. Он добавил, что координировать все действия невозможно, это может привести к непредсказуемым последствиям.
«Поэтому, взвешивая риски, Запад не предоставил Зеленскому такую возможность», – добавил он.
Ранее Washington Post заявил, что Зеленский не смог западных союзников снять ограничения на удары вглубь России.