Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Путин пригласил создателей фильмов снимать картины в Кремле
Производители российских кинофильмов смогут работать в Московском Кремле, так у них отпадет надобность в дорогих декорациях, заявил президент Владимир Путин.
На открытии кинопарка «Москино» в Москве президент указал на декорации одной из картин, передает ТАСС.
«Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», – сказал он.
Руководство России готово поддержать киноделов не только вкладывая средства, но и непосредственно сотрудничая с ними, подчеркнул президент.