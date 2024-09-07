Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что интерес к Москве со стороны туристов будет только расти, отметив, признание гостеприимства москвичей международными площадками.
«Особенно учитывая, что до столицы можно удобно добраться почти всеми видами транспорта», – заявил Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города.
Президент также сообщил, что в прошлом году Москву посетили 24,5 млн туристов как из России, так и из-за границы.
Ранее президент заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.