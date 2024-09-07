Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Граждане Украины попались в Тбилиси на квартирных кражах
Двое граждан Украины задержаны в Тбилиси полицией за квартирные кражи, теперь им грозит от четырех до семи лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает МВД Грузии в субботу, обоим задержанным по 32 года.
Отмечается, что один из задержанных обвинен также во взломе автомобиля и краже оставленных там владельцем вещей.
После начала СВО Грузия приняла примерно 25 тыс. граждан Украины и продолжает оказывать им всяческую помощь. При этом Украина отозвала посла из Грузии из-за решения Тбилиси не вводить двусторонние санкции против Москвы.