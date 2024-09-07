Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Россиянин Вдовин стал победителем Паралимпиады в беге на 200 метров
Российский легкоатлет Андрей Вдовин победил на Паралимпийских играх в Париже, он финишировал первым в забеге на 200 метров, показав результат 22,69 секунды.
Второе и третье места заняли бразильцы Рикардо Гомес де Мендонка (22,71 секунды) и Кристиан Луис да Коста (22,74 секунды), передает ТАСС.
Все спортсмены выступали в классе T37, предназначенном для атлетов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Ранее Вдовин на Играх Париже завоевал бронзу в беге на 100 метров и золото в беге на 400 метров.