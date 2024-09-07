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В США оценили шансы Трампа на «большую войну» с Россией
Американский журналист Хинкл: Трамп может заручиться поддержкой «на большую войну» с Россией
Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп может заручиться поддержкой американцев на «большую войну» с Россией, если у него не получится урегулировать конфликт на Украине, выразил мнение Хинкл на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) американский журналист Джексон Хинкл.
«Трамп из тех парней, которые, в отличие от Камалы Харрис и Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны», – передает РИА «Новости» слова журналиста.
Хинкл добавил, что разговаривал с представителями окружения Трампа, а те всерьез заявляли о желании экс-президента достичь мира на Украине. Однако, как заметил журналист, есть вероятность движения США при Трампе к большей эскалации конфликта.
«Россия сама выбирает, что для нее лучше. Тогда Трамп злится и выбирает путь на дальнейшую эскалацию», – допустил Хинкл.
Ранее президент Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.
Шутка Путина о «поддержке» Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.