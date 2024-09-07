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Предпринимателей в Приморском крае арестовали за преступление 24-летней давности
Предпринимателей арестовали в Приморском крае за преступление 24-летней давности
В Приморском крае двое предпринимателей из Москвы и Владивостока задержаны по подозрению в жестоком преступлении 24-летней давности, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Помимо убийства, фигуранты обвиняются в незаконном лишении свободы еще одного человека, сообщили в Следственном комитете России.
Следователи установили, что в сентябре 2000 года подозреваемые похитили двух предпринимателей из Комсомольска-на-Амуре, пытаясь таким образом решить возникшие в бизнесе разногласия. Похищенных вывезли в лес, где одного из них убили, а второго удерживали в плену. Пострадавшему удалось сбежать, но все эти годы он скрывался, опасаясь за свою жизнь, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Неопровержимые доказательства причастности фигурантов к убийству удалось благодаря кропотливой работе следователей и криминалистов, а также применению современных экспертиз..
Следователи установили местонахождение потерпевшего и получили от него показания, которые стали ключевыми в деле. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – направлено ходатайство в суд.
Ранее был задержан подозреваемый заказчик убийства 24-летней давности в Петербурге.