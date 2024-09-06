  • Новость часа Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
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    Как обновляется российский рыболовецкий флот
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    Дерматолог рассказала об особенностях мужчин с целлюлитом
    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
    Депутат Рады: В Институте связи ВСУ в Полтаве находилось около 700 военных
    Министр Чекунков высказался за перенос столицы во Владивосток
    Сын Байдена решил признать вину в неуплате налогов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    47 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    6 сентября 2024, 07:51 • Новости дня

    Минэнерго: Гидропотенциал России позволяет построить ГЭС на 250 ГВт

    Tекст: Александра Юдина

    Россия имеет огромный гидропотенциал, он позволяет построить гидроэлектростанции на 250 гигаватт, заявил на канале «Россия-24» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) лава Минэнерго Сергей Цивилев.

    «У нас огромный гидропотенциал в стране – примерно на 250 гигаватт мы можем построить гидроэлектростанции. Сегодня у нас построено только на 50 с небольшим гигаватт», – передает ТАСС его слова.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Дальний Восток стал окном России в новую экономическую реальность.

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    5 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»

    Глава Минпромторга выступил против смены подрядчика по проекту «Байкал»

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена подрядчика по проекту создания регионального самолета «Байкал» затянет сроки его реализации, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

    «Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он отметил, что в итоге придется проводить новые конкурсные процедуры, что серьезно ухудшит финансовое положение производителя.

    Ранее вице-премьер Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика по проекту «Байкал» из-за затянувшихся сроков и экономической неэффективности.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить разработку пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство.

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    5 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»

    NBC: Зеленский заявил о наличии «плана победы», который он представит Байдену

    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, который планирует представить президенту США Джо Байдену.

    В интервью NBC News Зеленский сообщил, что не хотел информировать Байдена о своем «плане победы» до операции в Курской области, которая, по его словам, является «частью более масштабной военно-политической операции», передает Lenta.Ru.

    Глава киевского режима выразил уверенность, что построенный им план может быть реализован при содействии партнеров Киева.

    Ранее Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области.

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    5 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Дальний Восток – это энергетический остров, который нуждается в АЭС

    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке
    @ Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории. И строительство там промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей является частью стратегических интересов России. Все это нуждается в электроэнергии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем Востоке.

    «Дальний Восток исторически опирается на собственную энергосистему, которая слабо связана с европейской частью России, Уралом и Сибирью. На больших малозаселенных территориях есть только линии электропередач, их мощности не хватает для того, чтобы объединить региональную систему в единую энергосистему страны», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он объясняет: Дальний Восток – это своего рода «энергетический остров», которому крайне важно иметь базовую генерацию. «Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории, где есть стратегические интересы страны в построении не только урбанизированных кластеров, но в первую очередь промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей. Все это нуждается в электроэнергии», – пояснил собеседник.

    «Экономически целесообразной выглядит атомная энергетика. АЭС, во-первых, обеспечивает самую низкую себестоимость производства электроэнергии среди всех видов генерации, а во-вторых, является стабильным источником энергии», – уточнил Анпилогов. Более того, существуют технологические предпосылки для строительства АЭС на Дальнем Востоке, добавил он.

    «В программе Росатома появился новый реактор небольшой мощности – ВВЭР-С. Он слабее, чем оборудование, которое обычно устанавливают в европейской части России или в Сибирском и Уральском федеральных округах, но подходит под «островные» системы энергопотребления. Еще из вариантов – реакторы ВВЭР-600, которые также могут быть установлены на АЭС Дальневосточного региона», – объясняет эксперт.  

    Однако пока рано говорить о конкретных городах, где могли бы расположиться станции, считает аналитик. «При строительстве существуют определенные ограничения. Так, например, объект стараются отодвинуть от города-миллионника или другого крупного населенного пункта, но не слишком далеко, чтобы избежать серьезной потери при передаче электроэнергии. Речь идет о нескольких сотнях километров», – отметил спикер.

    Он допускает, что площадкой под строительство будет выбран Приморский или Хабаровский край. «Я склоняюсь больше к этим вариантам размещения новой атомной станции, потому что если брать, например, остров Сахалин, то здесь возникают некоторые трудности. Скорее, туда будут перекидываться объемы электроэнергии с материка. Также, возможно, произойдет интеграция местной системы с материковой», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, поэтому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.

    «Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», – сказал президент. По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

    Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, корпорация готова построить АЭС на Дальнем Востоке и запустить ее первый энергоблок к 2032 году. «Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре», – заявил он в кулуарах ВЭФ, его слова приводит ТАСС. По словам Лихачева, Росатом планирует поставить первые плавучие АЭС для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в 2028-2029 годах.

    Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС – стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.

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    5 сентября 2024, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

    Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вероятно, с помощью вылетов БПЛА Украина пытается спровоцировать ответные действия Белоруссии. В этом случае офис Зеленского получит повод расширить линию боевого соприкосновения, что вынудит Россию перевести часть сил с Донбасса на другое направление, сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

    Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.

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    5 сентября 2024, 18:11 • Новости дня
    В Росатоме рассказали о роли госкорпорации в замедлении изменения климата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продукция госкорпорации «Росатом» способствует замедлению климатических изменений, заявил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают выбросы CO2 в объемах, сопоставимых с выбросами всей металлургической промышленности.

    Атомная энергетика является самым чистым источником энергии, а увеличение доли атомной генерации в энергобалансе России позволит сократить выбросы углекислого газа и замедлить глобальное потепление, заявил Комаров в ходе сессии ВЭФ по теме «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса».

     «Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум не допускают изменения климата. Атомная энергетика – это самая чистая энергия из доступных человечеству», – пояснил он.

    По словам Комарова, планы увеличения доли атомной генерации в энергобалансе страны с 20% до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента России, напрямую влияют на темпы глобального потепления. Ведь российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 млн тонн выбросов CO2, что сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности.

    Он отметил, что Росатом располагает множеством самых разных зеленых технологий. Речь идет не только об атомных станциях, но и о ветромощностях, экотехпарках, госкорпорация занимается и развитием электромобильности в России. «Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все это тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», – заявил Комаров.

    Он также подчеркнул, что при любом плановом строительстве объектов Росатом учитывает  прогнозы ученых об изменениях климата, а для отдаленных регионов арктической зоны госкорпорация использует единственный в мире атомный флот, который осуществляет минимальную нагрузку на местную энергосистему.

    «Сочетание, с одной стороны, наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три кита, на которых строится работа Росатома», —  подытожил Комаров.

    Ранее Росатом заявил о строительстве двух заводов по переработке аккумуляторов и ртути.

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    5 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Экс-замглавы МЧС заподозрили в хищении квартиры в Московской области

    СК: Экс-замглавы МЧС Барышев подозревается в хищении квартиры в Московской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении бывшего заместителя главы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил СК РФ.

    По информации ведомства, Барышев подозревается в хищении квартиры стоимостью 20 млн рублей в Московской области, передает РИА «Новости».

    «Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей», – сообщил СК России. Квартира арестована.

    Ранее следователи задержали замначальника МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

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    5 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Запущена работа ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Общественной палате (ОП) России начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием, в работе которого будут задействованы наблюдатели из общественных палат, общественных организаций и волонтеры.

    Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    «На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.

    «Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.

    В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.

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    5 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Яровая назвала «умной внутренней миграцией» планы решения кадровых вопросов в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство новых кампусов, финансирование мастер-планов городов на Дальнем Востоке и преференции для бизнеса являются мерами, направленными на решение кадровых вопросов в ДФО, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

    Они также нацелены на увеличение притока населения в дальневосточные субъекты, считает Яровая, сообщается в Telegram-канале «Единой России». «Это призыв к умной внутренней миграции и, рада тому, что созданный нами новый механизм целевого набора – это как раз тот инструмент, который позволит решить эту стратегическую задачу», – сказала она.

    Кроме того, Яровая отметила важность принятия законопроекта о запуске международных территорий опережающего развития. «Это стимул для прихода новых инвестиций в регион и для развития международного сотрудничества», – сказала парламентарий. Она сообщила, что Госдума намерена помочь различным министерствами преодолеть разногласия по этому проекту, чтобы принять закон в осеннюю сессию.

    «Сохранение ставки 2% по дальневосточной и арктической ипотеке, повышение до 1 млн руб. выплат на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью, сохранение повышенных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке – не просто меры социальной поддержки дальневосточников, это открытие новых горизонтов планирования жизни на Дальнем Востоке для жителей всей России», – добавила Яровая.

    Депутат Госдумы Максим Иванов, комментируя заявления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что руководство страны «видит не только перспективы развития этих территорий, но и результаты работы, которая здесь проводится под пристальным вниманием полпреда в ДФО Юрия Трутнева и губернаторов».

    «Уверен, что все планы и поручения президента нам удастся воплотить в жизнь. Как сказал глава государства: «Вся история Дальнего Востока написана целеустремленными и сильными духом людьми». Современную историю ДФО пишут точно такие же люди», – добавил депутат.

    Ранее зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что участники ВЭФ во Владивостоке подписали 258 соглашений на рекордную сумму – 5,4 трлн рублей.

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    5 сентября 2024, 15:11 • Новости дня
    Эксперты: Лицензирование онлайн-курсов в интернете ограничит коучей «успешного успеха»

    Эксперты: Лицензирование онлайн-курсов в интернете ограничит коучей «успешного успеха» и ненастоящих психологов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение обязательного лицензирования онлайн-курсов позволит бороться с псевдоспециалистами, которые наживаются на людях под предлогом образования, заявили эксперты, комментируя соответствующие планы Рособрнадзора.

    По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, зачастую предлогом образования блогеры обманывают людей в интернете и зарабатывают на этом немалые деньги.

    «При этом им совершенно безразлично, какой физический и психологический вред наносится людям. Особенно это касается авторов, которые ведут блоги на тему здравоохранения, не обладая необходимыми знаниями», – указал он. Горелкин подчеркнул, что информацию, которая влияет на здоровье и образование людей, должны распространять только квалифицированные люди.

    Для борьбы с псевдоспециалистами, наживающимися на людях под предлогом образования, важны любые меры, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Он отметил, что у блогера, который действительно является знатоком того, чему собирается учить людей, не должно возникнуть проблем с получением такой лицензии.

    «Кроме того, как я уже ранее заявлял, в рамках регулирования предоставления информационных и образовательных услуг в интернете логично разрешить оказывать их исключительно на отечественных онлайн-площадках. И рекламировать их стоит тоже только на наших платформах. При этом важно разработать механизмы ответственности отечественных онлайн-площадок за блогеров, кто оказывает подобные услуги», – добавил Кирьянов.

    При этом нужно учитывать интересы площадок, но на первое место ставить обеспечение безопасности россиян в интернете, подчеркнул он. Кирьянов напомнил, что ранее Госдума в первом чтении приняла закон о запрете рекламы в запрещенных в России социальных сетях. «И если российских блогер не желает в будущем стать нарушителем закона, тогда ему стоит перейти на отечественные онлайн-платформы», – указал он.

     «Очевидно, что никто не даст в России лицензировать различные курсы «успешного успеха», поэтому последним пристанищем для подобных блогеров станут зарубежные онлайн-площадки, в особенности русофобский YouTube. Там они смогут присоединиться к огромной плеяде различных мошенников, экстремистов и иноагентов. Контингент, мягко говоря, неприятный. Но у россиян есть возможность <…> пользоваться отечественными платформами, где и будут находиться настоящие профессионалы своего дела», – заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

    Обязательное лицензирование онлайн-курсов решит проблему шарлатанов, обучающих людей за деньги, считает председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

    «Данная инициатива решит давно наболевшую проблему различных шарлатанов, обучающих людей за деньги. Ведь тут риск не только потерять деньги. Среди подобных блогеров есть и различные «психологи», «врачи» и так далее, которые на самом деле не заканчивали никаких профильных учреждений. Подобные «учителя» способны нанести человеку непоправимый вред», – сказал он.

    Ранее в Рособрнадзоре предложили сделать обязательным лицензирование онлайн-курсов, закрепив в законодательстве норму, обязывающую блогеров и коучей получать лицензию на образовательную деятельность в интернете.

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    5 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    Россиянам напомнили об увеличении одного вида пенсий в октябре

    Депутат Бессараб напомнила об увеличении военных пенсий в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пенсии российских военнослужащих будут увеличены с 1 октября на 5,1%, напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Как отметила Бессараб, в течение года российские власти провели ряд индексаций различных социальных выплат, включая МРОТ, страховые и социальные пенсии, а также пособия, передает Lenta.Ru.

    «Теперь осталось у нас повышение военных пенсий на 5,1% с 1 октября. Другие повышения уже ждут нас в начале 2025 года», – сказала депутат.

    Ранее сенатор Ольга Епифанова перечислила категории граждан, имеющих право на двойную пенсию.

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    5 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Трутнев: Участники ВЭФ подписали 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписали 258 соглашений на рекордную сумму – 5,4 трлн рублей, сообщил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Здесь у нас рекорд: подписаны 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд рублей», – передает ТАСС его слова.

    Трутнев отметил, что такой цифры по итогам форума еще не было.

    Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заверил, что Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу.

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    5 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Песков: Случай с Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на контакты

    Tекст: Александра Юдина

    Москва готова помогать сооснователю Telegram Павлу Дурову в ситуации с задержанием во Франции, однако это вряд ли сподвигнет на какие-либо контакты с Парижем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Российская сторона, конечно же, готова своему россиянину оказать необходимую помощь», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Дуровым отличается, так как он является гражданином Франции, возможности Москвы в этом вопросе ограничены.

    «Вряд ли эта ситуация может сподвигнуть российскую или французскую стороны на диалог», – отметил Песков.

    Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

    По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

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