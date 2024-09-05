Эксперт: В Курской области высокий уровень организации выборов

Эксперт Волков: В Курской области высокий уровень организации выборов

Tекст: Александра Юдина

«В целом уровень организации выборов здесь достаточно хороший, безопасность на участках находится на должном уровне, люди голосуют. Мониторинг обстановки на участках в Курской области налажен, и мы его продолжаем», – отметил он.

По словам Волкова, в регионе организован мониторинг пунктов временного размещения граждан, условий безопасности, а также проверки достаточности продуктов питания, одежды, бытовой химии и так далее.

Отдельное внимание, как добавил эксперт, уделено организации работы участковых избирательных комиссии в ПВР, соблюдению норм избирательного законодательства и созданию необходимых условий для голосования.

Также в ходе работы в регионе Волков провел встречи с представителями региональной общественной палаты и наблюдателями.

«Сегодня есть уверенность в том, что на избирательных участках они смогут провести контроль соблюдения мер безопасности, оперативно включиться в случае проблемной ситуации, содействовать тому, чтобы голоса избирателей были защищены», – заключил он.