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Эксперт: В Курской области высокий уровень организации выборов
Эксперт Волков: В Курской области высокий уровень организации выборов
В Курской области хороший уровень организации выборов, заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.
«В целом уровень организации выборов здесь достаточно хороший, безопасность на участках находится на должном уровне, люди голосуют. Мониторинг обстановки на участках в Курской области налажен, и мы его продолжаем», – отметил он.
По словам Волкова, в регионе организован мониторинг пунктов временного размещения граждан, условий безопасности, а также проверки достаточности продуктов питания, одежды, бытовой химии и так далее.
Отдельное внимание, как добавил эксперт, уделено организации работы участковых избирательных комиссии в ПВР, соблюдению норм избирательного законодательства и созданию необходимых условий для голосования.
Также в ходе работы в регионе Волков провел встречи с представителями региональной общественной палаты и наблюдателями.
«Сегодня есть уверенность в том, что на избирательных участках они смогут провести контроль соблюдения мер безопасности, оперативно включиться в случае проблемной ситуации, содействовать тому, чтобы голоса избирателей были защищены», – заключил он.