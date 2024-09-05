Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.4 комментария
Суд арестовал экс-сотрудника Минобороны по делу о взятке
Суд арестовал экс-сотрудника Минобороны Чекмазова по делу о взятке
Бывший сотрудник перспективных межвидовых исследований и спецпроектов Минобороны Андрей Чекмазов отправлен под стражу, его заместитель Дмитрий Фомин помещен под домашний арест, сообщили в СК.
Согласно версии следствия, с июня 2023-го по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили взятку в 7,7 млн рублей за принятие проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, покровительство и попустительство по службе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Суд отправил Чекмазова под стражу, Фомина – под домашний арест.
Обвинение предъявлено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
По делу также проходит замгендиректора АО «Оборонтест» Александр Сухарев. Его подозревают по статье «Дача взятки в особо крупном размере».
По данным СК, в 2016 и 2022 году между управлением перспективных межвидовых исследований и спецпроектов Минобороны и АО «Оборонтест» заключили два госконтракта на опытно-конструкторские работы в рамках исполнения гособоронзаказа на 1,5 млрд рублей.
Ранее суд арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке.