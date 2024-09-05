Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Путин назвал основную проблему ближневосточного урегулирования
Путин: США не ведут себя нейтрально в ближневосточном конфликте
Американская сторона не ведет себя нейтрально в конфликте на Ближнем Востоке, в этом кроется проблема ближневосточного урегулирования, заявил президент Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума.
«США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема», – отметил глава российского государства, говоря о конфликте Израиля и Палестины, передает РИА «Новости».
В основе разрешения ближневосточного кризиса лежит нерешенный вопрос о создании двух независимых государств, подчеркнул Путин, сообщает ТАСС.
Позиция России по этому вопросу не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на ранее принятых решениях о создании двух независимых государств.
«Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в Соединенных Штатах многие разделяют эту позицию», – сказал он.
Россия также старается решить вопросы, связанные с заложниками в секторе Газа, и добивается определенных результатов, заключил президент.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что поддержит Израиль в случае избрания главой государства.