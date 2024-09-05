Путин назвал основную проблему ближневосточного урегулирования

Путин: США не ведут себя нейтрально в ближневосточном конфликте

Tекст: Алексей Дегтярев

«США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями. И в этом проблема», – отметил глава российского государства, говоря о конфликте Израиля и Палестины, передает РИА «Новости».

В основе разрешения ближневосточного кризиса лежит нерешенный вопрос о создании двух независимых государств, подчеркнул Путин, сообщает ТАСС.

Позиция России по этому вопросу не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на ранее принятых решениях о создании двух независимых государств.

«Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в Соединенных Штатах многие разделяют эту позицию», – сказал он.

Россия также старается решить вопросы, связанные с заложниками в секторе Газа, и добивается определенных результатов, заключил президент.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что поддержит Израиль в случае избрания главой государства.