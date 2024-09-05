Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Минобороны Белоруссии заявило об уничтожении нарушивших границу беспилотников
Минобороны Белоруссии начало проверку по факту нарушения государственной границы беспилотниками, сообщил начальник Главного штаба – первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.
По его словам, проверка производится из-за ночного инцидента, когда был зафиксирован факт нарушения белорусской государственной границы в воздушном пространстве беспилотниками, передает БелТА.
«Было принято решение об уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил по ПВО все цели нарушителей были уничтожены», – подчеркнул Фролов.
В четверг утром сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в пространство Белоруссии зашел беспилотник. Жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.