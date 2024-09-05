США пригрозили третьим странам санкциями за помощь России

Минфин США пригрозил санкциями третьим странам за сотрудничество с Россией в обходе рестрикций

Tекст: Антон Антонов

США заявили, что Россия для обхода санкций создает «новые зарубежные филиалы и дочерние компании» своих «финансовых институтов». По мнению США, Россия стала чаще использовать третьи страны, чтобы получать поставки для оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

Минфин США призвал иностранные регулирующие органы и финансовые учреждения к осторожности при работе «с новыми зарубежными филиалами или дочерними компаниями российских финансовых учреждений». Подчеркивается, что речь идет и о новых «филиалах или дочерних компаниях российских финансовых учреждений, которые сами не подпали под санкции».

Вашингтон считает создание филиалов или дочерних компаний российских финансовых учреждений «тревожным сигналом о попытке обхода санкций».

«Все иностранные финансовые учреждения, которые работают с такими филиалами или дочерними компаниями, включая обслуживание счетов, перевод средств и предоставление других финансовых услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны осознавать значительные санкционные риски», – говорится в заявлении Минфина США.

Напомним, замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций. Западные СМИ пишут, что несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов. Кроме того, сообщалось, что некоторые союзники США сочли вводимые Вашингтоном вторичные санкции превышением полномочий.