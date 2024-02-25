СМИ: Союзники США сочли вторичные санкции превышением полномочий

Politico: Союзники США считают вторичные санкции из-за России превышением полномочий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечается в статье, Вашингтон все чаще прибегает к вторичным санкциям, чтобы не допустить обхода первичных санкций, отмечается в статье, передает ТАСС. Как пишет Politico, вторичные санкции позволяют США вводить рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с подпавшими под санкции российскими организациями.

Как отмечает издание, Россия с начала СВО столкнулась с исторически огромным количеством санкций и тем не менее спустя два года ее экономика восстановилась, заводы работают, а продажи нефти и газа относительно высоки, что может быть связано с тем, что вводящие против Москвы рестрикции страны не всегда имеют одинаковые цели, что делает применение санкций неравномерным по отношению к союзникам.

При этом одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с этой страной на других направлениях и поэтому Вашингтон не хочет принуждать потенциального партнера по противодействию Китаю, например, Индию. Брюссель не хочет поступать аналогично с Турцией на Ближнем Востоке.

Издание добавило, влияние введенных Западом предельных цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель было ослаблено и за последние полгода цена нее выросла примерно до 70-80 долларов за баррель.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно.