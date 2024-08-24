На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
Замглавы минфина США Адейемо пригрозил другим странам преследованием за работу филиалов российских банков
Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций.
Адейемо заявил, что преследованию подвергнутся не только сами филиалы, но и «другие организации и компании» в этих юрисдикциях, которые «сотрудничают» с российскими банками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, Адейемо заявил, что доминирование Запада в мировых финансах заставило большинство крупных банков сдаться под давлением. По его словам, «гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией» и другими странами «коалиции», чем с Россией, поскольку желают сохранить «доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».
Напомним, импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию.