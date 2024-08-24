Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области

Захарова напомнила телеканалу CNN о необходимости соблюдать российские законы на территории РФ

Tекст: Алена Задорожная

«Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

«Так что, во-первых, пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», – подчеркнула Захарова.

Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право. «Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало», – объясняет американский телеканал.

«Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», – утверждают в CNN. При этом в компании не уточнили, на какие положения они ссылаются.

Напомним, репортаж корреспондента Ника Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и якобы в сам город. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов.

ФСБ позже сообщила, что в отношении репортера CNN возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследуют США и ЕС, запуская своих журналистов в Курскую область.