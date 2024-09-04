Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Захарова отреагировала на заявления Тайваня о российских землях
Захарова: Заявления Лая о российских землях могут быть продиктованы материальными мотивами
Заявления главы тайваньской администрации Лая Циндэ о необходимости для Китая вернуть российские земли могут быть стимулированы материально, учитывая их оторванность от реальности и противоречие интересам региональной стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на полях Восточного экономического форума, Захарова отметила, что ряд тайваньских политиков, включая Лая Циндэ, выступают в роли проводников западной политики, направленной на дестабилизацию региона. Дипломат выразила недоумение по поводу заявлений тайваньского лидера о том, что проблема Тайваня для Китая якобы не связана с территориальной целостностью, передает РИА «Новости».
«Странная логика», – прокомментировала Захарова слова Лая. По ее мнению, именно местное население должно лучше всего понимать истинные намерения Вашингтона. «Видимо, неплохо это стимулировано в том числе материально, раз такие заявления, оторванные от реальности, абсолютно не имеющие никакой исторической привязки, идущие вразрез с интересами наших связей с Китаем и региональной проблематики, делаются», – добавила она.
Накануне Захарова заявила, что Лай Циндэ не имеет полномочий делать заявления о российских территориях от имени Китая.
Ранее Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню касаются территорий, то он должен «забрать» у России земли Дальнего Востока.