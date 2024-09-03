С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.4 комментария
Захарова заявила об отсутствии права у Тайваня говорить от имени Китая
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ не имеет полномочий делать заявления о российских территориях от имени Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Глава тайваньской администрации не вправе высказываться от имени Пекина», – передает 360.ru со ссылкой на слова Захаровой.
Она добавила, что Москву не интересуют мнения отдельных политиков, «обуреваемых реваншистскими настроениями», а также указала, что подобные заявления не принесут пользы ни Тайваню, ни его населению.
Ранее Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню касаются территорий, то он должен «забрать» у России земли Дальнего Востока.