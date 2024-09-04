Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.0 комментариев
Путин призвал зампредседателя Китая «найти полчасика» посмотреть Владивосток
Владивосток может стать хорошим центром притяжения для туристов как из других регионов России, так и из других стран, в том числе из Китая, заявил президент Владимир Путин на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Надеюсь, Владивосток будет хорошим центром притяжения для культурных обменов и туристов из нашей страны и всего мира и прежде всего из дружественного нам Китая. Найдите полчасика времени, посмотрите, что мы здесь строим – чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой сфере», – передает ТАСС слова Путина.
Он подчеркнул, что развитие российского Дальнего Востока идет не только в плане экономики и промышленности, но и в гуманитарной и культурной сферах. В частности, здесь открываются филиалы крупнейших российских музеев и театров, концертных площадок. Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что целый ряд российских творческих коллективов, популярных в Китае, регулярно посещают эту страну с гастролями.
Хань Чжэн ответил, что полностью разделяет позицию президента России по теме развития культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
Ранее во время встречи президента России Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна пришлось прибегнуть к «дедовскому» методу перевода. У китайского гостя сломался наушник синхронного перевода, поэтому пришлось пригласить в зал «живого» переводчика.