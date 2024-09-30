Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.15 комментариев
Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против бывшего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля после отклонения жалобы Шевченковским судом Киева, сообщили местные СМИ.
Решение апелляционного суда последовало после того, как жалоба Кротевича не была удовлетворена в Шевченковском суде. Детали обвинений, которые могут быть выдвинуты против Юрия Содоля, остаются неизвестными, однако факт возбуждения дела может оказать значительное влияние на политическую и военную арены Украины, передает РИА «Новости».
ГБР в конце мая начало расследовать уголовное дело по статье «Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе» после прорыва ВС РФ в Харьковской области. В связи с этим ГБР также решило проверить действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками.