У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
ГБР Украины решило проверить действия Содоля в Харьковской области
«Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего Содоля в Харьковской области
Госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками, сообщило издание «Украинская правда».
Начштаба бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещен в России) Богдан Кротевич 24 июня призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля из-за больших потерь в рядах ВСУ и утраты территорий, передает РИА «Новости».
В ГБР заявили, что обращение Кротевича рассмотрят и проверят Содоля по фактам «превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками». Проверку будут проводить в рамках расследования уголовного дела об обстоятельствах прорыва ВС России в Харьковской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.
Депутата Верховной рады Марьяна Безуглая назвала Содоля преступником, а также обвинила его в прорыве российских войск к Торецку.