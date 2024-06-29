ГБР Украины решило проверить действия Содоля в Харьковской области

«Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего Содоля в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Начштаба бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещен в России) Богдан Кротевич 24 июня призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля из-за больших потерь в рядах ВСУ и утраты территорий, передает РИА «Новости».

В ГБР заявили, что обращение Кротевича рассмотрят и проверят Содоля по фактам «превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками». Проверку будут проводить в рамках расследования уголовного дела об обстоятельствах прорыва ВС России в Харьковской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

Депутата Верховной рады Марьяна Безуглая назвала Содоля преступником, а также обвинила его в прорыве российских войск к Торецку.