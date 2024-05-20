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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    20 мая 2024, 06:33 • Новости дня

    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником

    Зампредседателя комитета Рады Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Содоля преступником

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий объединенными силами ВСУ – «новый руководитель фронта» – генерал Юрий Содоль является преступником, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский позволил Содолю «поставить своих»: Галушкина, Соколова, Луценко» – сделав выбор в их пользу «не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции», передает ТАСС.

    Безуглая заявила, что Юрий Галушкин, который 11 мая был снят с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», «провалил оборону» в Харьковской области.

    Кроме того, она сообщила, что против Соколова идет уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта. Луценко Безуглая обвинила в том, что была прорвана украинская оборона у поселка Очеретино в ДНР.

    Безуглая посетовала, что ни при Сырском, ни при его предшественнике на посту главкома ВСУ Валерии Залужном «ни один генерал не наказан». Она считает, что после замены главкома «ничего не изменилось», а высокопоставленные военные «всплывают» снова и снова».

    Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.

    19 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

    В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

    В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

    В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    19 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Мобилизация стала угрозой крупнейшему металлургическому комбинату Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», сообщил глава компании Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

    По его словам, если украинские власти будут продолжать мобилизацию, то у предприятия просто будет недостаточное количество сотрудников для функционирования и речь уже идет о существовании предприятия, передает РИА «Новости».

    Лонгобард рассказал, что «АрселорМиттал Кривой Рог» разместил по городу билборды с изображениями женщин, чтобы привлечь на завод женщин и заменить мобилизованных мужчин, причем если раньше завод нанимал женщин в основном на административные должности, то сейчас женщины привлекаются к физической работе.

    По словам Лонгобарда, завод уже сократил производство стали, необходимой для защиты объектов энергетики.

    Он отметил, что чаще всего на заводе мобилизовывают электриков, водителей локомотивов и механиков, при этом ТЦУ не только рассылают повестки в головной офис предприятия, но и стоят на проходной во время пересменок, в результате чего рабочие возвращаются домой и заявляют, что заболели, а потенциальные работники обходят предприятие стороной.

    «В конце концов, я думаю, что страна проигрывает», – добавил глава завода.

    Ранее украинские дальнобойщики в знак протеста против нового закона о мобилизации вывели на трассу Киев – Одесса десятки фур, образовав там огромную пробку.

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    19 мая 2024, 08:28 • Новости дня
    Риттер: Последние украинцы сами не хотят воевать «до последнего украинца»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Последние украинцы» не готовы «воевать до последнего украинца», несмотря готовность Запада и Зеленского, они сдаются, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

    По его словам, даже самых ярых украинских нацистов заметно нежелание воевать «до последнего украинца», они сдаются, понимая, что в этой войне им не победить, передает РИА «Новости». Аналитик отметил также, что несмотря на то, что Запад и Зеленский готовы это продолжать, последние украинцы не хотят умирать.

    Риттер добавил, что украинцы будут сдаваться все больше и больше, поскольку при отсутствии у ВСУ сил для победы, командование обрекает сотни тысяч других украинцев на гибель или ранения на этом поле боя. Он добавил, что Киев может мобилизовать столько людей, сколько захотят, но они не сможет ни обучить их, ни вооружить, ни мотивировать.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    19 мая 2024, 08:10 • Новости дня
    ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области

    ПВО сбила за ночь 57 БПЛА в Краснодарском крае и три в Белгородской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО России сбили за ночь три дрона в Белгородской области и 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны России, три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    19 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Харькове слышны взрывы, других подробностей он не привел, передает ТАСС.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.

    Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.

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    19 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Киев начал незаконно мобилизовать жителей Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти в Харьковской области незаконно мобилизуют местных жителей в ряды ВСУ, сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.

    По его словам, украинские военные «применяют физическое и психологическое давление к задержанным, сопровождающееся угрозой жизни и здоровья человека», передает РИА «Новости».

    Лисняк подчеркнул, что действия украинских властей «противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека».

    Заместитель главы российской администрации призвал жителей Харьковской области сообщать о таких случаях российским властям, отметив, что после освобождения региона эта информация станет «поводом для возбуждения уголовных дел против преступников».

    В субботу на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые меры придумали украинские власти для того, чтобы загнать жителей страны в ВСУ.

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    19 мая 2024, 15:39 • Новости дня
    В Британии пояснили отказ Германии поставлять дальнобойное оружие Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Германия имеет возможность предоставить Украине дальнобойное оружие, однако не хочет разрешать его использование для ударов по Крыму.

    На вопрос Sky News о том, почему многие страны не разрешают украинцам наносить удары по территории России с использованием оружия, которое они им предоставили, Шаппс ушел в рассуждения, упомянув при этом Германию, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    19 мая 2024, 18:55 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

    Он сообщил о взрыве, а также призвал жителей города находиться в безопасных местах, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда были зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    19 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    «Укрэнерго» предупредила о повсеместных отключениях света на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская энергокомпания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с понедельника будет введено повсеместное отключение света, сообщает украинское издание «Страна».

    График отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

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    19 мая 2024, 07:43 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского

    МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы данных ведомства.

    «Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», – приводит РИА «Новости» сведения из базы розыска МВД России.

    При этом статья, по которой разыскивается Машовец, не указана

    Роман Машовец занимает должность заместителя главы офиса президента Украины с апреля 2020 года.

    Отмечается, что в мае 2023 года ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, которая планировала совершить серию терактов в Крыму, в том числе покушение на  главу республики Сергея Аксенова.

    По данным ФСБ, Машовец был организатором терактoв в Крыму и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников.

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    19 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили БМП Bradley под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, операторы FPV-дрона ВС России подбили Очередную Bradley в окрестностях Соловьева под Авдеевкой, пострадали члены экипажа бронемашины.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат.

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    19 мая 2024, 11:57 • Новости дня
    Припортовую инфраструктуру повредили в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

    Прокудин сообщил о попаданиях в припортовую инфраструктуру, в результате чего были разбиты складское помещение и хозяйственные постройки, передает РИА «Новости».

    Ранее объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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    20 мая 2024, 01:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове и Николаевской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Харьковской области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также сирены работают в Николаевской и Кировоградской областях, передает RT.

    Напомним, в воскресенье глава военной администрации области Олег Синегубов уже сообщал о взрывах в Харькове.

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    19 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Украинский беспилотник самолетного типа сбит в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, в 07.40 мск средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье силы ПВО России сбили за ночь три дрона в Белгородской области.

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