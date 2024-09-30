Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.13 комментариев
Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.
Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.
Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.