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В Австрий победила выступающая за отмену антироссийских санкций партия
Австрийская партия свободы, выступающая за отмену санкций против России, набрала 28,8% голосов на выборах в парламент
Австрийская партия свободы, выступающая против санкций в отношении России, заняла первое место на выборах в парламент Австрии, набрав 28,8% голосов после подсчета 100% бюллетеней.
Австрийская партия свободы, активно выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на выборах в парламент, набрав 28,8% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ORF.
Это событие примечательно тем, что партия заняла первое место, что может повлиять на политический курс страны в отношении России.
На втором месте с 26,3% голосов оказалась правящая Австрийская народная партия. Это небольшая потеря для партии, которая до этого занимала лидирующие позиции в политической жизни страны.
Социал-демократическая партия Австрии, впервые в своей истории, заняла третье место с 21,1% голосов, показывая новый виток в своей политической карьере.
На четвертом месте оказалась партия «Новая Австрия – Либеральный форум», получившая 9,2% голосов.
Замыкают пятерку лидеров «Зеленые», являющиеся частью текущей правящей коалиции, с 8,3% голосов. Такой расклад может вызвать изменения в составе будущей коалиции и направленности ее политики.
Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение партии на парламентских выборах.