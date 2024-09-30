В Австрий победила выступающая за отмену антироссийских санкций партия

Австрийская партия свободы, выступающая за отмену санкций против России, набрала 28,8% голосов на выборах в парламент

Tекст: Денис Тельманов

Австрийская партия свободы, активно выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на выборах в парламент, набрав 28,8% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ORF.

Это событие примечательно тем, что партия заняла первое место, что может повлиять на политический курс страны в отношении России.



На втором месте с 26,3% голосов оказалась правящая Австрийская народная партия. Это небольшая потеря для партии, которая до этого занимала лидирующие позиции в политической жизни страны.

Социал-демократическая партия Австрии, впервые в своей истории, заняла третье место с 21,1% голосов, показывая новый виток в своей политической карьере.

На четвертом месте оказалась партия «Новая Австрия – Либеральный форум», получившая 9,2% голосов.

Замыкают пятерку лидеров «Зеленые», являющиеся частью текущей правящей коалиции, с 8,3% голосов. Такой расклад может вызвать изменения в составе будущей коалиции и направленности ее политики.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение партии на парламентских выборах.

