Роспотребнадзор запустил горячую линию по гриппу и ОРВИ

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Tекст: Денис Тельманов

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщает ТАСС.

Линия будет работать до 11 октября. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы о вакцинации и неспецифических мерах профилактики.

В частности, они расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать ее с другими прививками и какие штаммы входят в вакцину.



Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора напомнят о неспецифических мерах профилактики. Специалисты также предоставят рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от сезонных заболеваний.

Для получения консультаций в рамках горячей линии, номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что птичий грипп перешагивает межвидовой барьер, становясь угрозой для людей, и заметила увеличение числа случаев заражения людей на протяжении последних лет.

