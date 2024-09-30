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Роспотребнадзор запустил горячую линию по гриппу и ОРВИ
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, где до 11 октября можно получить консультации о вакцинации и мерах профилактики.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщает ТАСС.
Линия будет работать до 11 октября. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы о вакцинации и неспецифических мерах профилактики.
В частности, они расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать ее с другими прививками и какие штаммы входят в вакцину.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора напомнят о неспецифических мерах профилактики. Специалисты также предоставят рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от сезонных заболеваний.
Для получения консультаций в рамках горячей линии, номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что птичий грипп перешагивает межвидовой барьер, становясь угрозой для людей, и заметила увеличение числа случаев заражения людей на протяжении последних лет.