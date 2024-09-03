Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».2 комментария
Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы региона
Президент России Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы региона. Среди них – действующий глава КБР Казбек Коков. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов для избрания на должность главы Кабардино-Балкарской Республики: <…> Кокова Казбека Валерьевича – главу Кабардино-Балкарской Республики», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Помимо Кокова на рассмотрение парламента региона внесены кандидатуры депутата парламента КБР Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Ранее сообщалось, что Путин во время визита в КБР похвалил Кокова за рекордный урожай яблок и других плодов, которые «востребованы по всей России».