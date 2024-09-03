С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
После жесткой посадки вертолета в Иркутской области возбудили дело
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадкой вертолета Ми-171, который следовал по маршруту Иркутск – Орлик, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», передает ТАСС.
Экипаж и пассажиров вертолета Ми-171 эвакуировали, сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер. На борту находились шесть человек, заказаны две кареты скорой помощи, уточнил он.
Ранее самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Северной Осетии.