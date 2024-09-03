С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Умер генконструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
Генконструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский умер на 98-м году жизни
Академик Игорь Спасский, долгое время работавший на посту генерального конструктора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», умер на 98-м году жизни, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Как сообщил источник ТАСС, скончался Игорь Дмитриевич Спасский.
С 1983 до 2007 года он занимал должность генконструктора ЦКБ МТ «Рубин». По проектам, созданным под руководством Спасского, построены атомные подводные крейсера стратегического назначения проектов 667БДР «Кальмар», 941 «Акула», 667БДРМ «Дельфин», атомные подводные ракетные крейсера проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей», дизель-электрические подводные лодки проектов 877, 636.
В 2018 году Игорь Спасский был удостоен звания Героя Российской Федерации. Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1970, 1978), ордена Октябрьской Революции (1986), двух орденов Трудового Красного Знамени, российских орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), Почета (2010).