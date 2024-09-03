С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
WSJ: Украина потеряла лучших пилотов еще до поставок F-16
WSJ: Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16
Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, к тому времени, когда Украина получила F-16, многие ее лучшие пилоты, как, например, летчик с позывным «Джус», уже погибли, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что погибший во время пилотирования F-16 украинский летчик Алексей Месь, а также погибший в Житомирской области пилот с позывным «Джус», выступали за передачу Украине западных истребителей.
Ранее неправительственная организация Wingmen for Ukraine сообщила, что украинский летчик Месь, погибший в результате крушения истребителя F-16, за несколько месяцев до трагедии активно выступал за передачу Украине западных боевых самолетов.
Напомним, F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.