С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Глава Минюста Чуйченко: Бунты в колониях не связаны с условиями содержания
Происходящие в российских местах заключения бунты не связаны с требованиями об улучшении условий содержания, а с бандитизмом и экстремизмом, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.
Чуйченко на заседании коллегии министерства напомнил о двух захватах заложников в ростовской и волгоградской колониях, которые произошли летом 2024 года, передает ТАСС.
«Сегодняшняя ситуация в корне отличается от тюремных бунтов, которые имели место в 1990-е… Массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на смену пришли другие формы протестов и провокаций. Нынешние случаи связаны не с требованием улучшить условия, а с откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма», – подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что большая часть заключенных не поддерживают бунтовщиков, участниками бунтов становятся отдельные лица.
В августе при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека.