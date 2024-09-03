Глава Минюста Чуйченко: Бунты в колониях не связаны с условиями содержания

Tекст: Алексей Дегтярев

Чуйченко на заседании коллегии министерства напомнил о двух захватах заложников в ростовской и волгоградской колониях, которые произошли летом 2024 года, передает ТАСС.

«Сегодняшняя ситуация в корне отличается от тюремных бунтов, которые имели место в 1990-е… Массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на смену пришли другие формы протестов и провокаций. Нынешние случаи связаны не с требованием улучшить условия, а с откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма», – подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что большая часть заключенных не поддерживают бунтовщиков, участниками бунтов становятся отдельные лица.

В августе при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека.