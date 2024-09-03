Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Сбербанк назвал две самые популярные схемы мошенничества
Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, самыми популярными и опасными схемами мошенничества являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников полиции и ЦБ с требованиями перевода денег на «безопасный» счет», передает РИА «Новости».
Кузнецов добавил, что мошенники либо запрашивают данные карты и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо заставляют людей самостоятельно совершать зачисления денег в банкоматах, переводы, оформление кредитов.
«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов, таким образом вызывая доверие жертвы», – добавил он.
Ранее Кузнецов рассказал, что мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого слова и фразы: «МВД», «ФСБ», «безопасный счет», «Центральный банк», «сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС».