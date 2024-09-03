Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.4 комментария
Движение ХАМАС опубликовало видео с еще живым заложником-россиянином
Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела нашли в воскресенье в Рафахе.
На кадрах шестеро человек по очереди называют свои имена. Среди них присутствует Лобанов. В конце видео группировка сообщила, что скоро появятся новые видео с их «последними словами», передает РБК.
Позже было опубликовано видео заложницей Эденой Йерушалми, она призвала премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить бомбардировки Сектора Газа, и сообщила, что скучает по своей семье.
Напомним, россиянин Александр Лобанов, похищенный палестинским движением ХАМАС, был найден мертвым в секторе Газа вместе с несколькими заложниками.
Премьер – министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина Александра Лобанова.