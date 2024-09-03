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    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    3 комментария
    3 сентября 2024, 00:57 • Новости дня

    Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове

    Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове

    Tекст: Вера Басилая

    Активисты одного из турецких общественных движений напали на американских солдат, которые сошли на берег с десантного корабля USS Wasp, стоящего на якоре в порту Измира, одному из них надели на голову белый мешок и провели по улице, сообщили СМИ.

    Группа Турецкого союза молодежи (TGB) сообщила, что надела на голову американского солдата мешок в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном и повела по улице под крики: «Янки, убирайтесь домой», пишет «Российская газета».

    «Американские солдаты, чьи руки запятнаны кровью наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы будем принимать вас так, как вы того заслуживаете!» – говорится в сообщении СМТ в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Позже стало известно, что нападению подверглись двое американских военнослужащих.

    В результате были задержаны 15 человек, в том числе председатель TGB Каяхан Четин. Начато судебное расследование.

    Между тем, посольство США в Турции поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.

    2 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 им. Героев Отечества. Учебное заведение открылось 2 сентября, глава государства осмотрел здание.

    «Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.

    Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

    Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.

    Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.

    Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.

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    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    @ Валентин Соболев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»

    Marine Mind: Туша российского «кита-шпиона» Хвальдимира найдена у берегов Норвегии

    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»
    @ Ein Dahmer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Кит-белуха, который подозревался в «шпионаже» в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина, погиб у берегов Норвегии, сообщила норвежская некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.

    Экологи « с тяжелым сердцем» сообщили, что получили сообщение о гибели кита от местного жителя, после чего команда организации прибыла на место и нашла тело Хвальдимира в воде, передает РИА «Новости».

    Организация собирается провести вскрытие кита, чтобы выяснить причину его гибели.

    Между тем, The New York Times со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда написала, что Хвальдимир чувствовал себя комфортно и свободно среди людей. Ученые и активисты были обеспокоены, что кит в отличие от других белух оставался в более оживленных водах.

    Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую с логотипом одной из российских компаний. Норвежские СМИ были уверены, кто кит якобы сбежал из российского плена. Белуху назвали «Хвальдимир» (совмещение норвежского слова «Hval» – «кит» и имени президента России).

    Позже стало известно, что белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре, где его звали Семен.

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    2 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной

    Глава МИД Польши: Сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы

    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Kira Hofmann/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Долг Польши – сбивать российские ракеты над территорией Украины, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

    По его словам, наличие членства в Североатлантическом альянсе не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.

    «Это наш конституционный долг», – заявил Сикорский, передает РИА «Новости».

    По мнению министра, это подразумевает уничтожение ракет над украинской территорией до того, как они смогут достичь воздушного пространства Польши. Сикорский заявил, что сами украинцы не против такого подхода.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО.

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    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин назвал свой девиз в трудные минуты

    Путин: Надо всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен

    Путин назвал свой девиз в трудные минуты
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Надо быть в форме, всегда быть готовым к борьбе – тогда успех обеспечен, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

    «Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля – дура, штык – молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе – и успех будет обеспечен», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.

    При этом, отметил президент, для достижения стратегической победы «важно иногда проявлять гибкость».

    Ранее Путин заявил, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.

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    2 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Запад собрал порядка 50 стран под нацистскими знаменами в попытке развалить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

    По словам министра, Запад ведет такую политику, потому что Россия «слишком сильная и самостоятельная»,  передает ТАСС.

    «И надо что-то с этим делать, желательно развалить», – сказал Лавров о планах Запада насчет России, добавив, что для этого собрались 50 стран против РФ «под нацистскими знаменами».

    Ранее Лавров объяснил, что Украина упустила свои территории из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима.

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    2 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам

    Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук рассказал, что сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом же бою в районе Крынок, услышав русскую речь.

    По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга  икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.

    Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.

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    2 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Главком Моисеев: Соединения ВМФ на Азовском море будут

    Главком ВМФ Моисеев: Соединения ВМФ могут появиться на Азовском море

    Главком Моисеев: Соединения ВМФ на Азовском море будут
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Соединения на Азовском море планируется создать в составе ВМФ, сообщил главнокомандующий Александр Моисеев.

    «Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», – заявил Моисеев, передает ТАСС.  По его словам, Азовский морской района сейчас живет перспективами и решает важные боевые задачи.

    Ранее Моисеев заявил, что Каспийскую флотилию продолжат оснащать носителями высокоточного оружия.

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    2 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»

    На Украине решили бороться с копейками как «символом московской оккупации»

    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный банк Украины (НБУ) предложил отказаться от использования копеек, предложив в качестве замены «шаги», пишут украинские СМИ.

    «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», – говорится в пресс-релизе регулятора, пишет издание «Страна».

    Копейки «остались в обращении только во враждебных Украине государствах», заявили в НБУ, призвав «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским». НБУ предлагает заменить копейки «шагами», упоминание которых часто встречается работах украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко и Леся Украинка.

    Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников в рамках «декоммунизации».

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    2 сентября 2024, 12:11 • Новости дня
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поделился, что из дзюдо взял в свою жизнь правило проявлять гибкость для достижения победы. Участник открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 рассказал Путину о своей любви к дзюдо и самбо.

    «У нас есть что-то общее», – с улыбкой сказал президент. «Дзюдо и самбо – очень хорошие виды спорта. Они близкие, но разница есть в правилах, значит, и в движениях, бросках, болевых приемах. Но есть очень хорошее правило в дзюдо – гибкость во всем. Очень хорошее правило, применимое к жизни в целом. Где-то хорошо – «пуля-дура, штык-молодец», нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, самим идти вперед, но часто очень важно проявлять гибкость, чтобы победить», передает ТАСС ответ Путина на вопрос, какое правило из дзюдо использует в своей жизни. Путин также отметил, что дзюдо и самбо особенно хороши «для юношей, мальчиков, мужчин».

    «Игровые виды спорта тоже очень хороши. Приятно, интересно наблюдать. И баскетбол, и футбол, и другие игровые виды спорта – они командные. Ответственность за команду (в дзюдо) есть, но выходишь на ковер, на татами – только ты и противник, и зависит все от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера», – обратил внимание президент.

    Ранее Путин назвал свой девиз в трудные минуты.

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    2 сентября 2024, 12:07 • Новости дня
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков, заявил на открытом уроке «Разговор о важном» президент Владимир Путин, приведя в пример самых маленьких членов своей семьи, свободно владеющих китайским.

    «Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос тувинского школьника, поинтересовавшегося причинами популярности китайского языка.

    «В Китае, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, – отметил Путин. – А у нас – к китайскому». «Члены моей семьи говорят тоже – маленькие – на китайском языке, – привел в пример президент. – Говорят свободно».

    Ранее Путин отметил, что значение китайского языка в мире будет только возрастать.

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    2 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Лукьянов указал на два препятствия для вступления Турции в БРИКС
    Лукьянов указал на два препятствия для вступления Турции в БРИКС
    @ Максим Богодвид/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пути Анкары к участию в БРИКС стоят два препятствия: недавнее расширение организации и противоречия между членством Турции в НАТО и участием в незападном объединении, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов.

    БРИКС в настоящее время находится в процессе адаптации после последнего расширения, указал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». «После прошлогоднего расширения объединению нужно разобраться с тем, как оно дальше будет функционировать и какие задачи будет перед собой ставить. И то, и другое пока не вполне прояснено. До присоединения четырех стран суть БРИКС можно было описать – примерно, но относительно понятно (крупные самодостаточные и не зависящие от других в своей политической линии страны)», – написал он. По его словам, сейчас такое описание применимо не ко всем странам-участницам, формальных критериев нет, а принятие решений, естественно, осложняется по мере увеличения состава. Поэтому, по мнению Лукьянова, новых расширений до того, как будут урегулированы последствия первого, «быть по-хорошему не должно».

    Кроме того, эксперт обратил внимание на противоречие между членством Турции в НАТО и возможным участием в БРИКС. «БРИКС является группой не антизападной (хотя так на Западе воспринимается), но незападной, это вполне очевидно. Как в ней может состоять военный союзник США, непонятно. Это противоречит изначальному замыслу. И если опять-таки Анкара всерьез намеревается присоединяться, возникает конфликт интересов», – отметил он.

    Намерение Турции вступить в БРИКС является скорее очередным политическим жестом, считает политолог. «Сама предложенная мотивация – ЕС нам морочит голову, мы найдем других партнеров – достаточно ясно показывает настрой Турции. Речь идет об очередной игре с намерением продемонстрировать собственную значимость. И тем, и другим, но прежде всего западным собеседникам. Не в первый раз, и не в последний», – резюмировал он.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

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    2 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном

    Лукашенко рассказал, что у него никогда не было мобильного телефона

    Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Открытый микрофон с президентом» в Витебском государственном университете рассказал, что он не пользуется мобильным телефоном, а все его звонки и сообщения обрабатывает Служба безопасности.

    Лукашенко признался, что мобильный телефон ему попросту не нужен. «Нет и никогда не было», – отметил он. Белорусский лидер объяснил, что все его коммуникации осуществляются через Службу безопасности, которая предоставляет ему все необходимые средства связи. «У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо – они мне доложат, я переговорю», – уточнил он, пишут «Известия» со ссылкой на БелТА.

    Лукашенко также рассказал, что в его семье все пользуются телефонами, и иногда члены его семьи зачитывают ему интересные новости, которые находят в сети. Однако сам он предпочитает не отвлекаться на гаджеты. «Я телефоном не пользуюсь, и меня не тянет – потому что есть кому», – заявил он.

    Кроме того, Лукашенко поделился своими мыслями о публичной оценке его деятельности. Он отметил, что чувствует себя неловко, когда его хвалят при жизни, и считает, что более уместно было бы оценить его работу уже после ухода с поста. «Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные – я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке следить за главой российского государства Владимиром Путиным через смартфоны, заявил, что все мобильные телефоны уязвимы для отслеживания, и все должны это понимать.

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    2 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент Владимир Путин во время урока «Разговор о важном» в Кызыле.

    Глава государства отметил, что после такого провала у противников России «возникнет желание действительно – не на словах, а на деле – переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», передает ТАСС.

    «Мы никогда от этого не отказывались», – указал Путин.

    «Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону – Конституции Украины», – сказал глава российского государства.

    Путин считает, что подобная ситуация на Украине требует продолжения боевых действий.

    «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», – сказал Путин.

    «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», – заключил он.

    Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах Украины начать подготовку к мирным переговорам с Россией осенью.

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    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

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    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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