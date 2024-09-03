Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове
Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове
Активисты одного из турецких общественных движений напали на американских солдат, которые сошли на берег с десантного корабля USS Wasp, стоящего на якоре в порту Измира, одному из них надели на голову белый мешок и провели по улице, сообщили СМИ.
Группа Турецкого союза молодежи (TGB) сообщила, что надела на голову американского солдата мешок в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном и повела по улице под крики: «Янки, убирайтесь домой», пишет «Российская газета».
«Американские солдаты, чьи руки запятнаны кровью наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы будем принимать вас так, как вы того заслуживаете!» – говорится в сообщении СМТ в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Позже стало известно, что нападению подверглись двое американских военнослужащих.
В результате были задержаны 15 человек, в том числе председатель TGB Каяхан Четин. Начато судебное расследование.
Между тем, посольство США в Турции поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.