Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове

Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове

Tекст: Вера Басилая

Группа Турецкого союза молодежи (TGB) сообщила, что надела на голову американского солдата мешок в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном и повела по улице под крики: «Янки, убирайтесь домой», пишет «Российская газета».

«Американские солдаты, чьи руки запятнаны кровью наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы будем принимать вас так, как вы того заслуживаете!» – говорится в сообщении СМТ в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

Позже стало известно, что нападению подверглись двое американских военнослужащих.

В результате были задержаны 15 человек, в том числе председатель TGB Каяхан Четин. Начато судебное расследование.

Между тем, посольство США в Турции поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.