Пожар уничтожил десять домов в Ульяновской области

Пожар в Ульяновской области уничтожил десять домов на площади 616 кв. метров

В Ульяновской области число домов, уничтоженных пожаром, вызванным возгоранием сухой травы, увеличилось до десяти, передает ТАСС. В результате стихии пострадали три жилых дома и семь нежилых строений. Суммарная площадь разрушенных объектов составляет 616 кв. метров. Погорельцы временно размещены у родственников.

Изначально огонь охватил шесть домов, однако ситуация ухудшилась, и количество пострадавших строений увеличилось. Пожар возник в поселке Свирино, где сухая растительность охватила площадь в восемь гектаров. В настоящее время пожарные смогли локализовать огонь, и работы по его ликвидации продолжаются.

На месте пожара трудятся 61 специалист и задействовано 21 единица техники. Спасатели продолжают бороться с последствиями возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать ущерб. Ситуация находится под контролем, однако власти и специалисты продолжают следить за развитием событий.

Ранее в селе Журавка Воронежской области огонь перекинулся на жилые дома после загорания травы.

Затем в одном из поселков Воронежской области началось крупное возгорание, на борьбу с которым направили вертолет.