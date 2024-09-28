«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Пожар уничтожил десять домов в Ульяновской области
Пожар в Ульяновской области уничтожил десять домов на площади 616 кв. метров
В Ульяновской области пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, уничтожил десять домов, среди которых три жилых и семь нежилых.
В Ульяновской области число домов, уничтоженных пожаром, вызванным возгоранием сухой травы, увеличилось до десяти, передает ТАСС. В результате стихии пострадали три жилых дома и семь нежилых строений. Суммарная площадь разрушенных объектов составляет 616 кв. метров. Погорельцы временно размещены у родственников.
Изначально огонь охватил шесть домов, однако ситуация ухудшилась, и количество пострадавших строений увеличилось. Пожар возник в поселке Свирино, где сухая растительность охватила площадь в восемь гектаров. В настоящее время пожарные смогли локализовать огонь, и работы по его ликвидации продолжаются.
На месте пожара трудятся 61 специалист и задействовано 21 единица техники. Спасатели продолжают бороться с последствиями возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать ущерб. Ситуация находится под контролем, однако власти и специалисты продолжают следить за развитием событий.
Ранее в селе Журавка Воронежской области огонь перекинулся на жилые дома после загорания травы.
Затем в одном из поселков Воронежской области началось крупное возгорание, на борьбу с которым направили вертолет.