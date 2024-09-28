  • Новость часаЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12 человек
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    Зеленский дал американцам очень простой выбор
    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    Ирина Винер назвала свою зарплату
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    Зеленский подвел итог поездки в США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    28 сентября 2024, 11:22 • Новости дня

    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»

    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «ненормальной страной», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    «Россия должна понять, что у нее есть границы и уважать соседей. Это единственный путь, чтобы Россия развивалась и стала нормальной страной», – заявила она.

    По ее словам, «Россия – единственная страна, которая все время открывает новые фронты против соседей».

    «Европа не может жить рядом с ненормальной страной, – заявила Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству «Грузинской мечты». – Это неприемлемо, если мы хотим мира, благополучия и развития».

    Она сказала, что «борьба Украины оружием при поддержке Европы и США не может завершится поражением».

    27 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну

    Узбекский политик Кушербаев призвал запретить въезд в страну спикеру МИД России Захаровой после инцидента в школе Ташкента

    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Минэкологии Узбекистана Расул Кушербаев предложил включить официального представителя МИД России Марию Захарову в список иностранных граждан, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным. Поводом для этого стало ее заявление в связи с избиением русскоязычного мальчика учителем в одной из школ республики.

    «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах. Это сугубо внутреннее дело России. Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, – это не просто случайное высказывание», – заявил Кушербаев, его слова приводит Anhor.uz.

    «Настало время включить Захарову в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан». Этот список следует начать именно с нее», – считает советник главы Минэкологии Узбекистана.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке. После этого Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по поводу данного инцидента, заявила Захарова. Москва также призвала Ташкент дать правовую оценку случившемуся и принять меры в случае обоснованности

    На заявление Зазхаровой отреагировал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров – он выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.


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    27 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Ирина Винер назвала свою зарплату

    Винер сообщила, что ее зарплата от Минспорта составляет 168 тыс. рублей в месяц

    Ирина Винер назвала свою зарплату
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» раскрыла свой ежемесячный доход от Министерства спорта России.

    Винер, выступая на форуме, посвященном спорту и бизнесу, поделилась деталями своего заработка. По ее словам, она получает 168 тыс. рублей в месяц от государственного ведомства за свою работу, передает РИА «Новости».

    Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию, что позволит оптимизировать работу и более эффективно развивать гимнастику в России.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    27 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине

    Прокурор: Обвиняемому в наемничестве 72-летнему американцу платили 1 тыс. долларов в месяц

    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.

    Прокурор сообщила, что в феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме «возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих РФ». Она добавила, что участие Хаббарда в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».

    Как указала прокурор, обвиняемый заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и прошел соответствующую военную подготовку. По ее словам, ему выдали оружие, боеприпасы и обмундирование, однако в апреле 2022 года его задержали российские военные.

    Следствие считает, что действиями американца был умышленно причинен вред жизни и здоровью российских военнослужащих, а также гражданскому населению. Его действия квалифицированы как наемничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Напомним, в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.

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    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    27 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Ленобласти задержали стрелявшую при сборе грибов пенсионерку

    В Ленобласти задержали стрелявшую в женщину при сборе грибов пенсионерку

    В Ленобласти задержали стрелявшую при сборе грибов пенсионерку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    70-летняя жительница Ленинградской области, открывшая огонь по 74-летней женщине, собирающей грибы в лесу, задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.

    Как указали в пресс-службе, подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Ленинградской области произошел конфликт между двумя пенсионерками, одна из которых якобы обстреляла соперницу из травматического пистолета.

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    27 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
    Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
    @ Stepan Poghosyan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван готов пойти на изменение своей конституции, чтобы подписать мирное соглашение с Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Договор может быть заключен до ноября текущего года, если будут выполнены все требования сторон, передает «Московский комсомолец».

    Азербайджан настаивает на изменении декларации о независимости Армении, которая содержит спорное упоминание о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Это вызывает недовольство Баку, так как азербайджанская сторона рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил: «С этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор».

    Пашинян пообещал на полях Генассамблеи ООН разобраться с этим вопросом после подписания мирного договора. По его словам, если Конституционный суд Армении решит, что договор противоречит конституции, власти окажутся перед «ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира».

    Ранее Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    27 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили Мариновку в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    За последние семь дней группировка также поразила формирования шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила 67 контратак украинских штурмовиков. За неделю в зоне ее действия ВСУ потеряли до 3880 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и 44 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отразила 12 контратак штурмовиков.

    В зоне ее ответственности ВСУ за семь дней потеряли до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней украинская армия потеряла до 410 человек, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР.

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    27 сентября 2024, 11:59 • Новости дня
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия сделает все для того, чтобы избежать «второго фронта» с Россией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы сделаем все для того, чтобы избежать «второго фронта». Вспомните призывы к Грузии открыть «второй фронт» со стороны секретаря Совбеза Украины или советника президента», – сказал глава правительства.

    В связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, он сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

    «Власти Украины прямо призывали нас (к войне)», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя протест МИД Украины по поводу появления таких баннеров.

    По его словам, «единственная цель тех, кто хочет вернуть во власть после выборов в парламент 26 октября саакашвилевское «Единое национальное движение», состоит в том, чтобы через неделю открыть «второй фронт».

    Он также обвинил саакашвилевский режим в начале войны-2008, подчеркнув при этом, что «Россия является «оккупантом» 20% территории Грузии, и это неопровержимый факт».

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    27 сентября 2024, 21:12 • Новости дня
    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку

    Психотерапевт Кульгавчук назвал основные симптомы панических атак

    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если профильный врач не может поставить диагноз – анализы нормальные, патологий нет, а недомогание налицо, то его причиной может быть паническая атака. О том, как ее распознать, газете ВЗГЛЯД рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Люди часто недооценивают роль психики в проявлениях болезней и часто до последнего не признают, что нужно обращаться к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. Изучая себя на многочисленных обследованиях, часто считают, что врач-кардиолог некомпетентен, и ищут все нового и нового специалиста. Некоторые опытные коллеги в начале этого пути рекомендуют консультацию врача-психотерапевта, но даже здесь не все сразу пациенты готовы прислушиваться к этой рекомендации», – говорит Кульгавчук.

    Он подчеркивает, что первым признаком, что ваш врач – это психотерапевт, может быть то, что врачи других специальностей не видят объективных признаков патологии в своей компетенции. То есть анализы пациента в норме, прямых объяснений болей или иных признаков заболеваний нет. По словам собеседника, опытный клиницист на этапе сбора анамнеза может понять причинно-следственные связи и показать эту картину пациенту.

    «Панические атаки появляются в связи с совокупностью факторов, как это часто бывает в медицине. Это могут быть и тревожно-мнительные черты характера, и склонность к перфекционизму, ипохондрии, нарушение режима труда и отдыха, дистресс, фаза выгорания», – рассказывает врач.

    При этом, по его словам, пациент сам зачастую провоцирует их интенсивность: «При первых проявлениях, например, болей в грудной клетке или недостатке кислорода, человек начинает более тщательно «прислушиваться» к симптоматике, тем самым косвенно увеличивает интенсивность восприятия этих симптомов. И это формирует замкнутый круг. Человек, испытав неприятные ощущения, начинает ждать их». В ряде случаев триггером к развернутой панической атаке могут быть разные факторы – большое скопление людей, большие или, наоборот, замкнутые пространства, например, лифт, самолет, метро.

    Отчасти в появлении панических атак играет роль наследственность, предупреждает психотерапевт. По его словам, тревожная мнительность действительно может передаваться из поколения в поколение. Наблюдения показывают, что среди близнецов процентное соотношение весьма высоко – если болеет один, то в 60% случаев заболеет и второй близнец.

    «Чаще паническим атакам подвержены женщины, поскольку от природы они более эмоциональны и впечатлительны. Женщины страдают от этого эмоционального состояния в 2-3 раза чаще, чем мужчины», – делится Кульгавчук. Также он отмечает, что панические атаки чаще встречаются в крупных городах с высоким темпом жизни и у людей с уровнем интеллекта выше среднего. Они чаще всего возникают у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

    Симптомы панической атаки

    «Во время панической атаки человек часто ощущает учащение сердцебиения, появляются сложности с дыханием, на лбу может выступить холодный пот, наблюдается тремор рук. Поэтому для борьбы с таким состоянием в первую очередь необходимо постараться восстановить дыхание. Вдох – на четыре счета, выдыхаем на два», – рекомендует врач.

    Во время панической атаки следует пить как можно больше воды, продолжает специалист. Также нужно постараться отвлечься от внутренних переживаний и ощущений: вспомнить что-то, перевести внимание на внешние факторы. Некоторым помогает самомассаж или принятие каких-то положений тела. Важно помнить, что атака, не «разгоняемая» человеком, обычно проходит за 5–15 минут, и иногда нужно просто переждать ее.

    «Но если человек хоть раз испытал паническую атаку, то после успокоения все же стоит системно проработать вопрос с врачом-психотерапевтом. Важно научиться отслеживать мысли, восприятие, отладить сон, повысить адаптивность. Часто бывает необходима и лекарственная поддержка на этом пути. Главное помнить, что панические атаки – проблема известная и решаемая», – заключил Кульгавчук.

    Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как вести себя с агрессивными квадроберами, а также порассуждала о пользе и вреде новой спортивной субкультуры.

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    27 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной, но его вторжение в воздушное пространство Румынии длилось менее трех минут, сообщило Минобороны Румынии.

    Румынские силы отметили, что российские военные провели серию атак против Украины вблизи речной границы с Румынией на дунайском рукаве Килия, передает ТАСС. Военные также подчеркнули, что были зафиксированы группы БПЛА, которые приближались к воздушному пространству Украины в непосредственной близости от границы с Румынией.

    В 01:52 (местное время) два румынских истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации. Позже, в 03:22, к ним присоединились два самолета F-18 ВВС Испании. Все четыре истребителя завершили свою миссию и вернулись на базу около 04:00. Радарная система наблюдения Румынии указала на возможность того, что один из БПЛА пересек национальное воздушное пространство в зоне границы с Украиной около 03:00, находясь там менее трех минут.

    По данным Минобороны Румынии, информации о падении БПЛА на национальной территории не поступало. Тем не менее министерство начало поисковые операции как с воздуха, так и с земли в указанной зоне. «Силы Минобороны ведут, начиная с этого утра, воздушными средствами и наземными группами поиски в зоне», – подчеркнули в ведомстве. В настоящее время ситуация остается под контролем, угрозы национальной безопасности не выявлено.

    Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Газпром решил поставлять газ в Африку

    Газпром назвал Африку перспективным рынком для сбыта российского газа и СПГ-проектов

    Газпром решил поставлять газ в Африку
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Газпром» планирует расширить свой рынок сбыта природного газа, рассматривая Африканский континент как перспективное направление, и параллельно изучает проекты СПГ и газовой генерации, заявил начальник департамента ПАО «Газпром» и генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога на сессии «Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества» в рамках Российской энергетической недели.

    Хандога подчеркнул, что Газпром имеет значительные запасы газа и видит Африку как потенциальный рынок для поставок российского природного газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что эффективные способы доставки позволяют Газпрому реализовывать свои экспортные стратегии, а в первую очередь это касается проектов сжиженного природного газа (СПГ) и морской перевозки. Хандога также отметил, что компания изучает потенциал развития проектов газомоторного топлива и газовой генерации в регионе.

    Одной из причин такого интереса к Африке является ее растущий спрос на энергоносители и потенциал для развития энергетической инфраструктуры. Газпром планирует в будущем играть значимую роль в удовлетворении этих потребностей, что соответствует глобальной стратегии компании по диверсификации рынков сбыта.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что российская сторона может увеличить сеть торгпредств в африканских странах.

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    27 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

    Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы. «Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.

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