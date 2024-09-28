Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Встреча в астанинском формате по Сирии состоялась в Нью-Йорке
Главы МИД России, Ирана и Турции Лавров, Арагчи и Фидан обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Сирии
На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча в астанинском формате по Сирии, в ней приняли участие министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Аббас Арагчи и Хакан Фидан, сообщают информационные агентства.
«Надеюсь, сегодня мы сможем обсудить, что именно нужно сделать, чтобы приблизиться к цели выполнения резолюции СБ ООН», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Лавров сообщил, что участники «обменяются мнениями», после чего к переговорам присоединится спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Министры намерены «выслушать его идеи», а также сами выскажут свои мысли относительно того, что необходимо предпринять для достижения результата.
Напомним, Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией: уничтожение террористических группировок в Сирии, достижение национального примирения и проведение конституционных реформ в САР, обеспечение безопасного возвращения сирийских беженцев и продолжение гуманитарной помощи населению Сирии.