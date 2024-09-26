И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.0 комментариев
Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
Предложения российского президента Владимира Путина касательно обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания западная пресса восприняла со всей серьезностью, следует из анализа публикаций ведущих мировых СМИ.
В частности, большинство западных СМИ обращают внимание на то, что «Россия сможет атаковать» неядерные государства, подчеркнув, что сигнал России на Западе услышали, пишет «Российская газета».
The Washington Post счел это прямой угрозой, однако постарался убедить читателей в том, что российские власти «вряд ли пойдут на использование ядерного оружия». Так, газета приводит мнения аналитиков, которые задаются вопросом, «что теперь будет считаться нападением на Россию», предупреждая, что на Западе по этой теме теперь будут более осторожными.
Financial Times указывает, что такие действия со стороны Москвы стали прямым ответом на рассуждения о возможности ударов Украины по российской территории западным оружием. Согласно мнению экспертов газеты, изменения теперь станут «намного более сильными и конкретными, нежели предыдущие».
New York Times акцентирует «ясные действия Москвы», утверждая, что получение Киевом оружия из ядерных стран НАТО развязывает России руки.
Издание Associated Press в свою очередь охарактеризовало предложения Путина как «новое серьезное предупреждение Западу».
«Новая формулировка, которая дает возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку, является преднамеренной, чтобы убедить Запад не разрешать Украине удары на большие расстояния», – указывают СМИ.
Ранее издание Bloomberg отмечало, что Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада.