  • Новость часаBloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
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    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    Названы условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали около 30 стран
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае нападения Украины при поддержке США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    26 сентября 2024, 08:18 • Новости дня

    Цены на нефть начали снижаться

    Мировые цены на нефть начали снижаться на данных из Китая

    Мировые цены на нефть в четверг снижаются: рынки оценивают перспективы экономики Китая.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.44 снижается на 0,32%, до 72,67 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,4%, до 69,41 доллара, передает РИА «Новости».

    Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, поэтому инвесторы следят за экономикой страны. Ранее глава Центробанка Китая Пань Гуншэн объявил о мерах стимулирования экономики, в том числе увеличении объемов банковского кредитования путем снижения ставок рефинансирования.

    В рамках поддержки Китай рассматривает возможность вливания до 1 трлн юаней (142 млрд долларов) капитала в свои крупнейшие госбанки, отмечает Bloomberg.

    25 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    «На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

    «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.


    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой будет новая ядерная доктрина России.

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    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Умер актер Роман Мадянов
    Умер актер Роман Мадянов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни на 63-м году жизни, о чем сообщили его близкие и коллеги.

    Особую популярность актеру принесла роль майора Колобкова в сериале «Солдаты». Однако одной из самых значимых работ Мадянова считается роль в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан», за которую он был удостоен престижной премии «Ника», передает «Говорит Москва».

    В июне стало известно, что Мадянов отменил все спектакли до конца лета из-за болезни.

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    25 сентября 2024, 10:24 • Новости дня
    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»

    Российский корабль прогнал выстрелом норвежских рыбаков из зоны военных учений «Океан-2024» в Баренцевом море

    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Норвежская рыболовецкая лодка MS Ragnhild Kristine была вынуждена прекратить промысел и покинуть Баренцево море, когда российский военный корабль, участвующий в учениях «Океан-2024», произвел предупредительный выстрел, чтобы отогнать судно из зоны маневров, пишут норвежские СМИ.

    Норвежское рыболовное судно MS Ragnhild Kristine, находившееся в норвежской экономической зоне Баренцева моря, подверглось нападению со стороны русского военного корабля «Адмирал Левченко», сообщает FriFagbevegelse. Экипаж из шести человек, включая штурмана Эйстейна Ортона, отказался покинуть рыбные угодья, несмотря на требования русских военных.

    «Адмирал Левченко» – большой противолодочный корабль проекта 1155. Несет службу в составе Северного флота с мая 1989 года. Бортовой номер 605.

    По словам норвежских рыбаков, русский капитан объяснил, что на этом месте проводится стрельба в рамках учений «Океан-2024», крупнейших за последние тридцать лет, в которых также участвуют китайские военные. Однако, по словам Ортона, «это не повод для отступления», и они продолжали свою работу. В ответ русский корабль произвел предупредительный выстрел, который потряс корпус норвежского судна, но не был прямым попаданием.

    Этот инцидент вызвал волну критики в адрес России от норвежских властей и рыболовных ассоциаций. Ортон заявил, что «норвежские власти должны оказывать давление на Россию с целью прекратить саботаж норвежского рыболовства и судоходства». Он добавил, что инцидент стоил экипажу около 100 тыс. норвежских крон из-за потерянного улова.

    Представитель норвежской армии Вегард Финберг подтвердил, что «русские имеют право проводить учения в международных водах», но подчеркивает, что норвежские суда не обязаны покидать экономическую зону. Представитель The Barents Observer Томас Нильсен заявил, что такие действия со стороны России являются «саботажем и не способствуют хорошему соседству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Северного флота на учениях «Океан-2024» в акватории Баренцева моря выполнили пуски крылатых ракет «Оникс» и «Вулкан» по сложной мишени. В дополнение к этому, в небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 в рамках тех же учений. В сентябре норвежские СМИ писали о ките-белухе Хвальдимире, подозреваемом в «шпионаже» в пользу России. Кит погиб у берегов Норвегии, предположительно, он был застрелен.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

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    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России спецдокладчика ООН в Женеве был некомпетентным и однобоким. А послушать ее собрались люди, искренне ненавидящие Россию сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее на площадке ООН выступила специальный докладчик Мариана Кацарова, которая заявила, что в СВО на стороне России не сражаются «славянские лица».

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», с уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил политолог Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел», – отметил эксперт.

    Мнение, представленное в докладе Кацаровой, Гаспарян считает по меньшей мере  однобоким. «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка даже мельком не упомянула роль Запада и ВСУ в гибели мирных людей в Курской и Белгородской областях, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить ООН в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад, в котором критикуется положение дел в России. Кацарова заявила, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за привлечения в ряды участников СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

    Вместе с Кацаровой в обсуждении участвовали оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова родом из Болгарии, она была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации в России в мае прошлого года. С 2014 по 2016 год возглавляла миссию ООН в Донецке по наблюдению за соблюдением прав человека.

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    25 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв

    В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16

    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв. Сообщается о детонации боеприпасов и срочном прибытии экстренных служб.

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.

    Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.

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    25 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    На улицах Угледара начались бои

    Пушилин: На улицах Угледара начались бои за его освобождение

    На улицах Угледара начались бои
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска все еще могут обстреливать населенные пункты региона со стороны Угледара, заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Теперь же киевский режим начал публично заявлять, что Угледар не имеет такого военного значения.

    «Все время этот Угледар был очень важным логистическим центром, узлом, а теперь это уже не важный населенный пункт. Чего же вы столько там жизней положили? Чего же вы там столько наворотили, если это такой не важный город», – сказал глава ДНР.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара. Песков отметил положительную динамику хода специальной военной операции по этому направлению.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Угледара, украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    25 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Вассерман прокомментировал скуфов

    Вассерман объяснил происхождение термина «скуф» в жаргоне подростков

    Вассерман прокомментировал скуфов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон. Он используется подростками, чтобы их язык отличался от разговора взрослых, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя появление среди молодежи термина «скуф», который применяется по отношению к определенному типажу мужчин в возрасте.

    «Само слово скуф – недавнее. Это молодежный жаргон, и понятно, что он всегда неизбежно отличается от разговора взрослых. В основном это вызвано тем, что всегда хочется поговорить о чем-то завуалированно, не сообщая тем же взрослым, что ты о них думаешь», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что не знает, считают ли подростки абсолютно всех взрослых скуфами или относят к ним только часть старшего поколения. При этом собеседник подчеркнул, что молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон. Причем данная тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.

    «Когда старые жаргонные слова становятся общеизвестными, придумывают новые – это обычная практика. Меня всегда забавляет, когда писатели, рассказывая об уголовниках современных, пользуются жаргоном вековой давности. Тюремный жаргон, как и любой другой, тоже постоянно развивается и является в какой-то мере показателем времени», – заключил Вассерман.

    Скуф – сленговый термин, описывающий усталого и неухоженного человека, обычно мужчину старше 30 лет с лишним весом, пивным животом и залысинами. Он стал популярным среди подростков в России, благодаря мемам и интернет-культуре. Слово используется как шутливо, так и критически, чтобы подчеркнуть отсутствие заботы о внешности.

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    25 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несырьевой неэнергетический экспорт России продолжает демонстрировать устойчивый рост, за первые семь месяцев текущего года он увеличился на 5%, достигнув 89,8 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    «За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов – до 89,8 млрд [долларов]. По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Успехи в расширении экспортного потенциала президент связал с деятельностью «специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку».

    Ранее Путин назвал десять структурных изменений российской экономики.

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    25 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком

    Захарова: Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за жестокого видео с русскоязычным ребенком

    Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений после появления в интернете видео с конфликтом между учительницей и русскоязычным учеником в одной из школ Ташкента. СМИ пишут, что педагог напала на школьника после того, как тот попросил объяснить урок на русском языке, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    По словам Захаровой, в дружественных отношениях двух государств-союзников не может быть никакой неприязни, особенно на языковой почве.

    Представитель МИД России добавила, что Москва призвала Ташкент дать правовую оценку ролику и принять меры в случае обоснованности.

    Она подчеркнула, что вопрос держится в поле самого пристального внимания МИД России.

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в ташкентской школе. Сообщается, что педагог напала на школьника из-за просьбы объяснить урок на русском языке.

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    25 сентября 2024, 11:31 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

    Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

    Городскую думу Нижнего Новгорода возглавил участник программы «Время героев» Евгений Чинцов. На прошедших в сентябре выборах он победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов.

    «Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь стала еще удобнее и комфортнее для людей», – приводятся слова Чинцова в Telegram-канале «Время героев».

    По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.

    «Программа «Время героев» очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе», – подчеркнул он.

    До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Евгений Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды был удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

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    25 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон

    Республиканцы США потребовали расследовать использование средств на визит Зеленского

    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа республиканцев в Конгрессе США обвинила администрацию президента Джо Байдена в политическом использовании средств налогоплательщиков для визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Как сообщает The Washington Examiner, группа из девяти республиканских конгрессменов направила обращение к генеральному инспектору Минюста США с просьбой расследовать визит Зеленского в Вашингтон. В письме выражена обеспокоенность тем, что средства налогоплательщиков могли быть использованы для организации визита в политических целях, передает ТАСС.

    В обращении республиканцы указывают на возможное нарушение федерального закона, запрещающего госслужащим заниматься политической деятельностью во время исполнения обязанностей. Законодатели отметили, что Зеленского сопровождали представители Демократической партии, что, по их мнению, связано с приближающимися президентскими выборами в США.

    Конгрессмены также выразили недовольство использованием военно-транспортного самолета Boeing C-17 и обеспечением безопасности Зеленского сотрудниками Секретной службы США. Они полагают, что это было сделано за счет налогоплательщиков и не имело отношения к национальной безопасности.

    Запрос республиканцев включает документы, связанные с планированием визита, информацию о расходах и координацию встреч украинского лидера. Это заявление сопровождается более широкими дискуссиями в США о роли Украины в политике и выборах.

    Между тем агентство Associated Press сообщает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. Это произошло несмотря на желание украинской стороны обсудить с Трампом план завершения конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в США планирует обсуждение применения дальнобойных видов оружия против России.

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    25 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов

    Все руководство партии «Союз-90/зеленые» в ФРГ ушло в отставку после провала на выборах

    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Руководство партии «Союз-90/зеленые» в Германии решило уйти в отставку после неудачи на выборах в ландтаг, где партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер в Бранденбурге и Тюрингии.

    Федеральное правление германской партии «Союз-90/»зеленые» приняло решение уйти в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Такой шаг был вызван неудовлетворительными результатами партии на региональных выборах в ландтаги трех немецких земель: Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. В частности, в Бранденбурге «зеленые» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и остались вне земельного парламента.

    В Тюрингии ситуация оказалась аналогичной, и партия также не прошла в ландтаг. В Саксонии же «зеленые» смогли набрать лишь 5,1% голосов, что также не удовлетворяет ожиданиям политической силы. Это заставило руководство партии пересмотреть свою стратегию и принять решение об отставке.

    Провал на выборах в ключевых землях Германии ставит под сомнение популярность «зеленых» и их влияние на региональном уровне. Это решение федерального правления является попыткой изменить направление развития партии и найти новые подходы к завоеванию доверия избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Олафа Шольца СДПГ одержала победу на выборах в Бранденбурге с небольшим отрывом в один процент от «Альтернативы для Германии». Однако для создания земельного правительства большинству СДПГ придется договариваться с «Союзом Сары Вагенкнехт».

    После провала в Тюрингии и Саксонии социал-демократы предприняли меры для улучшения своих результатов, войдя в сговор с другими политическими силами, чтобы не допустить победы «Альтернативы для Германии».

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