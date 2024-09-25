  • Новость часаПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области
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    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    Россия сможет применить ядерное оружие в случае совместного нападения Украины и США
    Зеленский заявил о полном уничтожении украинских теплоэлектростанций
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    В ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков»
    В Харьковской области разрушили памятник советским воинам-освободителям
    Лавров и глава МИД Китая обсудили в Нью-Йорке украинский кризис
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    46 комментариев
    25 сентября 2024, 23:48 • Новости дня

    ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области

    Богомаз: Средствами ПВО уничтожен беспилотник ВСУ в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    ПВО министерства обороны России обнаружили и сбили украинский дрон, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Богомаза.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Коментарии (29)
    25 сентября 2024, 08:23 • Новости дня
    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации

    Китайские бронеавтомобили Hushi с защитными экранами замечены в районе спецоперации

    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне специальной военной операции у российских подразделений замечены китайские бронеавтомобили Hushi, оснащенные защитными экранами по бортам и над рабочим местом стрелка.

    В Telegram-канале «Уголок Ситха» были опубликованы фотографии бронеавтомобилей Hushi, которые использовались российскими подразделениями в районе специальной военной операции. На снимках видно, что техника оснащена защитными экранами, установленными по бортам, в передней части автомобиля и над рабочим местом стрелка на крыше.

    Бронеавтомобили Hushi являются полноприводными транспортными средствами с снаряженной массой 6500 кг. Как сообщалось, мощность их двигателя составляет 200 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе достигает 115 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км, а глубина преодолеваемого брода достигает 1,2 м. Вместимость автомобиля варьируется от 10 до 11 военнослужащих, в зависимости от модификации.

    Кроме того, в ходе операций также активно используются мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые отличаются высокой универсальностью благодаря возможности установки различного оборудования и вооружения.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации. В социальных сетях Кадыров ранее сообщил, что получил от Илона Маска Cybertruck и планировал отправить его в зону специальной военной операции на Украине. Однако Илон Маск заверил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    «План победы» Зеленского: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв

    В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16

    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв. Сообщается о детонации боеприпасов и срочном прибытии экстренных служб.

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.

    Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    25 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    На улицах Угледара начались бои

    Пушилин: На улицах Угледара начались бои за его освобождение

    На улицах Угледара начались бои
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска все еще могут обстреливать населенные пункты региона со стороны Угледара, заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Теперь же киевский режим начал публично заявлять, что Угледар не имеет такого военного значения.

    «Все время этот Угледар был очень важным логистическим центром, узлом, а теперь это уже не важный населенный пункт. Чего же вы столько там жизней положили? Чего же вы там столько наворотили, если это такой не важный город», – сказал глава ДНР.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара. Песков отметил положительную динамику хода специальной военной операции по этому направлению.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Угледара, украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения.

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    25 сентября 2024, 07:30 • Новости дня
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ

    Рогов: Ракетный удар по заводу «Запорожсталь» уничтожил западную военную технику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате ракетного удара по заводу «Запорожсталь» в Запорожье, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, была уничтожена западная военная техника, включая танки и артиллерийские установки, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинская сторона потеряла значительное количество военной техники и боеприпасов, которые находились в копровом цеху завода, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что удар был нанесен по западной военной технике. Среди уничтоженной техники оказались танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. По его словам, после удара произошла множественная детонация боеприпасов, хранившихся на территории завода.

    Также Рогов сообщил, что в момент удара происходила выгрузка большого количества военной техники из эшелона.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для РСЗО и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество военных ВСУ.

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    25 сентября 2024, 02:49 • Новости дня
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    @ OLIVIER HOSLET/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Поражение на Украине приведет к глобальному «провалу», а сама Украина станет «второй Белоруссией», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде», – сказал Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обращаясь к «любителям мира», призывающим завершить конфликт из-за его высокой стоимости для Запада, Боррель отметил, что без поддержки Запада Украине пришлось бы сдаться.

    «Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Боррель прокомментировал возможность рассмотрения предложений Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что готов будет обсуждать их только в случае, если Трамп вновь станет президентом США, а сейчас тот «просто кандидат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Боррель стал «глашатаем войны». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе». Политолог Александр Рар заявил, что Боррель не является специалистом в военной области и окружен людьми, черпающими информацию из мейнстрима, утверждающими, что Киев достигнет преимущества при увеличении военной поддержки ЕС.

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    25 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область

    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.

    По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.

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    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Коментарии (12)
    25 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южная группировка в последние сутки освободила два населенных пункта в Донецкой народной республике, а также поразила несколько украинских бригад, сообщило Минобороны.

    Освобождены Острое и Григоровка, поражены формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны у Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 835 человек, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н», две американские гаубицы М777, американскую гаубицу М114, американское орудие М119 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила наступление, нанося удары по 23-й механизированной бригаде ВСУ и другим формированиям в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк и Зоряное. Отражены десять контратак ВСУ, украинская сторона потеряла до 580 военнослужащих, САУ «Акация» и несколько артиллерийских орудий.

    Восточная группировка нанесла удары по 33-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ у Новоукраинки и Зеленого Поля. ВСУ потеряли до 135 человек и несколько единиц техники, включая французскую гаубицу Caesar.

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    25 сентября 2024, 01:49 • Новости дня
    Военкор призвал чаще использовать роботов для логистики на фронте

    Военкор Харченко: Пора переложить передовую логистику на плечи роботов

    Tекст: Антон Антонов

    В российских войсках хотя бы часть работы, связанной с передовой логистикой, следует переложить на плечи роботов, заявил военкор Александр Харченко.

    Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» заявил, что «количество ударных и разведывательных дронов у противника слишком часто стало превращать наши опорные пункты в осажденые крепости». Он подчеркнул, что «для подвоза всего необходимого зачастую невозможно использовать людей». При этом, как отметил военкор, «с роботизированными системами у нас все еще огромные проблемы».

    «Мы все еще считаем передовую логистику чем-то простым, но по факту она уже сейчас превратилась в искусство», – заявил Харченко. По его словам, «самое опасное на фронте сейчас – это перемещения».

    «Я кланяюсь до земли всем тем, кто делает по три ходки в день, доставляя парням все самое необходимое», – заявил военкор, призвав «подумать об этих людях». Он считает, что необходимо «хотя бы часть их обязанностей» передать для исполнения роботами.

    В январе сообщалось, что российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха». В июле сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что новая беспилотная роботизированная машина для перевозки раненых и подвоза боеприпасов, разработанная «Ремдизелем», начнет выпускаться серийно после апробации в войсках.

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    25 сентября 2024, 08:42 • Новости дня
    ВСУ усилили позиции под Сватово сотней подготовленных солдат

    ВСУ перебросили под Сватово в ЛНР около 100 солдат, обученных западными инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отправили под Сватово около 100 солдат, получивших подготовку от западных инструкторов, с целью укрепления позиций и стабилизации фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, командование ВСУ перебросило под Сватово в ЛНР около 100 военнослужащих, прошедших обучение под руководством иностранных инструкторов, передает ТАСС.

    Он добавил, что военнослужащие прибыли в населенные пункты Дружелюбовка, Андреевка и Новомихайловка после трехмесячной подготовки на одном из полигонов на Западной Украине. Основной задачей украинских солдат является усиление подразделений в районе Макеевки в ЛНР и Невского, а также стабилизация фронта и снижение случаев самовольного оставления позиций.

    Эксперт также отметил, что украинское командование предпринимает такие шаги с целью укрепления своих позиций и стабилизации ситуации на фронте, чтобы не допустить дальнейших потерь в личном составе и обеспечить контроль над стратегически важными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали возводить новый укрепленный район на высотах вблизи Кременной в ЛНР. Российские военные за неделю отразили 38 атак ВСУ на территории ЛНР, уничтожив при этом более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также 20 танков, включая Leopard. Кроме того, российские военнослужащие, продвигаясь к Северску в ДНР, заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменки и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги.

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    25 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в составе ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией, полученной от пленного.

    Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам, представляющий Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС о большом количестве польских и латышских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных с Курской областью районах. По его словам, информация о присутствии наемников была получена от пленного, у которого нашли телефон с данными и картой, показывающей расположение их позиций.

    Адигам также поделился подробностями двухдневного штурма села Борки в Суджанском районе. По его словам, бойцы «Пятнашки» предлагали украинским солдатам сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Один из пленных украинских военнослужащих, как рассказал Адигам, провел около суток в подвале с погибшим сослуживцем, прежде чем решил сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбудили два уголовных дела. При этом житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ, сравнив расправы с уничтожением тараканов. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого во множестве преступлений в Курской области.

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