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Находившиеся на Украине четыре ребенка воссоединились с семьями в России
Четыре ребенка, находившиеся на Украине, воссоединились со своими родственниками, проживающими на территории России, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в своем Telegram-канале написала, что Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину, но из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, а затем и с началом СВО им пришлось остаться там. По ее словам, помогли родителям собрать документы, организовали возвращение в сопровождении бабушки.
«Не виделись больше 2,5 лет. Спасибо, что помогли нам снова быть вместе», – рассказала мама двух малышек. «На Украине обе девочки жили в учреждениях. Похожи как две капли воды», говорится в сообщении.
Львова-Белова добавила, что накануне три семьи воссоединились в Минске. Сегодня встретились с ними в Москве вместе с послом Катара в России Ахмедом бен Насер Аль Тани, подчеркнул она.
Катар оказывает помощь в этом кропотливом процессе: его представители участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Также она выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств.
«Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина. Всего за период проведения специальной военной операции нам уже удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России», – заявила Львова-Белова.