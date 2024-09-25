Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.36 комментариев
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.
Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.
Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».
Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.
Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.
Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».
В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.