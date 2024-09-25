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    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    36 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    67 комментариев
    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня

    Лавров прибыл в Нью-Йорк

    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

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    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    24 сентября 2024, 22:40 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил об угрозе эскалации конфликта на Украине

    Генсек ООН Гутерриш предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине и его глобальных последствиях

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная эскалация конфликта на Украине может усугубить глобальную напряженность, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине выразил серьезные опасения относительно распространения конфликта: «Чем дольше продолжается этот трагический конфликт, тем выше риск его эскалации и распространения. Это затронет не только регион», – передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что растущая напряженность может обострить глобальные расколы в то время, когда мировое сообщество остро нуждается в сотрудничестве. При этом, по его мнению, позитивные примеры, такие как «зерновая сделка» и обмены военнопленными между Россией и Украиной, подтверждают, что при наличии политической воли дипломатия может добиться успеха «даже в самые темные времена».

    Кроме того, Гутерриш заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Он также заявил, что увеличилось число инцидентов на Курской и Запорожской АЭС. Кроме того, Гутерриш осудил атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили.

    Напомним, по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о событиях в зоне российской специальной военной операции.

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    24 сентября 2024, 21:39 • Новости дня
    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США

    США не стали обсуждать возможность возобновления ядерных испытаний в будущем

    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут давать прогнозы относительно потенциальных ядерных испытаний и избегают гипотез на эту тему.

    США не готовы обсуждать вероятность возобновления ядерных испытаний в будущем, передает РИА «Новости» с брифинга Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Кирби подчеркнул, что не будет вдаваться в гипотезы на эту тему, тем самым избегая спекуляций.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция России по ядерным испытаниям была ясно изложена президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует проводить испытания, если и США воздержатся от таких шагов. Он также подчеркнул, что инфраструктура полигона на Новой Земле в России полностью готова.

    Путин ранее упоминал, что НАТО обсуждает возможность использования Киевом дальнобойных вооружений. По его словам, если страны Запада вовлекутся напрямую в украинский конфликт, это изменит его суть. Россия будет вынуждена принимать решения, учитывая угрозы, создаваемые такими действиями.

    Сценарии применения ядерного оружия Россией описаны в военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Это возможно в случае агрессии с применением оружия массового уничтожения или обычных вооружений, когда под угрозу ставится существование России.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия считает форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистичным.

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    24 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    США включили в новый пакет помощи Киеву кассетные боеприпасы

    В администрации США подтвердили планы отправить Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов, сообщили в администрации США.

    На соответствующий вопрос представитель Белого дома ответил: «Подтверждаю», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре фрагменты, характерные для натовских кассетных суббоеприпасов «колокольчик», нашли на месте ранения пятерых детей в Старомихайловке в ДНР. В августе сообщалось, что Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС.

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    24 сентября 2024, 23:30 • Новости дня
    Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского

    Небензя раскритиковал Запад за использование Совбеза ООН как «концертной площадки» для выступления Зеленского

    Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны использовали заседание СБ ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Небензя отметил, что в организации заседания наблюдаются процедурные нарушения, передает ТАСС.

    «Это мог бы быть интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», – заявил дипломат.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совбеза», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Напомним, Зеленский прилетел в США, одной из целей его визита стало обсуждение украинского «мирного плана», который, как сообщается, подразумевает приглашение Украине вступить в НАТО и получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    24 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Байден в последний раз выступил в ООН в качестве президента

    Байден назвал конфликты на Украине и в Израиле мировыми вызовами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния серьезными мировыми вызовами.

    «Я признаю наличие вызовов от Украины до Газы, Судана и далее: война, голод, терроризм, <…>, перемещенные лица, климатический кризис, демократия под угрозой <…>. Список можно продолжать», – сказал он, передает ТАСС.

    Байден выразил убежденность в том, что лидеры стран не должны поддаваться отчаянию, несмотря на многочисленные трудности. По словам американского лидера, мир находится на пороге новой эпохи, и решения, принимаемые мировыми лидерами сейчас, будут определяющими для грядущих поколений.

    На прошлой неделе администрация США анонсировала последнее выступление главы Белого дома Джо Байдена в качестве президента на неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    24 сентября 2024, 22:16 • Новости дня
    Сийярто анонсировал встречу с Лавровым

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о планах встретиться с Лавровым в ходе высокой недели ГА ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках высокой недели ГА ООН намерен провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Сийярто отметил, что такие встречи стали привычными, поскольку Россия остается ключевым игроком в Центральной Европе. «Всякий раз, когда мы здесь, на Генеральной Ассамблее, мы всегда встречаемся друг с другом», – приводит его слова РИА «Новости».

    «С моей центральноевропейской точки зрения, реальность такова, что Россия находится по соседству, и Россия всегда будет играть важную роль в определении будущего Центральной Европы», – добавил он.

    Сийярто также подчеркнул, что Венгрия не может позволить себе прекращать контакты с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто высказал мнение о необходимости возобновления евразийского сотрудничества «от Лиссабона до Владивостока». При этом Сийярто отмечал, что коллективный Запад «клеймит» всех, кто отличается от остальных на международной арене, включая президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

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    24 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Сотрудница ООН погибла при ударе Израиля по Ливану

    Сотрудница УВКБ ООН и ее сын погибли в Ливане от израильской ракеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара Израиля по Ливану погибла сотрудница УВКБ ООН Дина Дарвиш и ее младший сын, когда ракета попала в их дом в долине Бекаа.

    Как передает ТАСС, в результате израильских ударов по Ливану погибли сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Дина Дарвиш и ее младший сын. Этот трагический случай произошел в долине Бекаа, где израильская ракета попала в дом семьи.

    Дарвиш работала в офисе УВКБ ООН в Ливане на протяжении 12 лет. Вместе с ней погиб ее младший сын, тогда как медикам удалось спасти ее мужа и второго сына, сообщили в управлении. Представители УВКБ ООН выразили свое возмущение по поводу произошедшего.

    Этот инцидент стал частью продолжающегося напряжения в регионе, где действия израильских военных нередко приводят к жертвам среди мирного населения.

    Ранее сообщалось, что военные под эгидой ООН пострадали в Ливане при ударе Израиля.



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    24 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Выборы президента США не являются приоритетом для Москвы

    Песков сообщил, что выборы в США не являются приоритетом для Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президентские выборы в США не являются приоритетом для Москвы, это больше заботит американских избирателей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия живет своими проблемами и собственной повесткой дня, не концентрируясь на выборах в США, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что определение победителя президентской гонки в США – это вопрос для американских избирателей. Он отметил, что в стране сейчас идет жесткая политическая борьба, и американцы живут в ожидании результатов выборов.

    Представитель Кремля также повторил, что, несмотря на жесткую политическую борьбу в США, для России это не вопрос номер один. Таким образом, ставка на внутренние вопросы и проблемы остается приоритетной для Москвы.

    Ранее Песков заявлял, что в США перед выборами сложилась напряженная обстановка.

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    25 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши Сикорский поставил под сомнение право России на постоянное членство в Совбезе ООН

    Tекст: Антон Антонов

    После заседания Совета Безопасности ООН по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения.

    На заседании Сикорский выступал после постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Когда журналисты отметили, что такое происходит уже второй раз, Сикорский пояснил что «это не совпадение, это процедура Совета Безопасности», передает РИА «Новости».

    «Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», – сказал Сикорский, отметив, что российские представители поэтому выступают до того, как слово получат непостоянные члены Совбеза и «остальные государства».

    Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН не существует.

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