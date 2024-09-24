Президентская академия открыла представительство в ЛНР

Программы ДПО и консультации по программам высшего образования РАНХиГС стали доступнее для жителей новых регионов. Соглашение о сотрудничестве между ЛНР и Академией было подписано в феврале 2024 года.

Оно направлено на развитие управленческого потенциала и лидерских качеств государственных служащих новых регионов.

«Жители ЛНР не первый год учатся в академии. Это и студенты, которые обучаются по программам бакалавриата и магистратуры, и уже опытные управленцы, приезжающие на программы повышения квалификации. С открытием нашего представительства в Луганске сделать это будет еще проще. Уверен, что это далеко не последний шаг в развитии контактов между академией и новыми регионами», – отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В представительстве будут доступны 75 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Также оно будет организовывать учебные программы для отдельных групп населения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Проводить учебные занятия в представительстве в ЛНР будут преподаватели и эксперты московского кампуса и филиалов академии. Часть очных занятий на территории ЛНР будет проходить при участии Луганского государственного университета имени Даля, который является партнером Президентской академии в Республике. Учебные модули будут организовываться в разных городах, если этого требует программа обучения. Также есть курсы для обучения в дистанционном формате. В случае если при реализации дистанционных программ слушателям требуется консультации преподавателей, то такие семинарские занятия организуются прямо на площадке представительства.

Представительство академии также будет вести профнавигационную работу со школьниками, проводить консультации по вопросам поступления.